El Carnaval lo quiero vivir y disfrutar: Vale Queen

“El Carnaval lo quiero vivir y disfrutar”, dice Valeria Rangel “Vale Queen”, a unas horas del cómputo final para elegir a la reina del Carnaval 2022, afirma que han sido meses de mucho trabajo, porque además de ser candidata, es bailarina y madre.Además de una gran experiencia, la participación como aspirante a Reina del Carnaval, le ha dejado más cercanía con su familia y con sus seguidores.Vale Queen es la única candidata en la historia del Carnaval que es mamá, esto se pudo debido a que se modificaron las reglas.“Me ha unido mucho con mi familia, he tenido a mis seguidores más cerca, me apapachan y los apapacho, me ha encantado. Mi hijo es el más feliz, no sabe qué está pasando, por qué le gritan a su mamá. Me ha unido con mi familia porque trabajo los fines de semana, estoy cansada y ahorita es de vamos a comer, vamos allá. Me apoyan en todo, me ayudan con las fotos, los vestuarios, a arreglarme”, dijo.Para Vale Queen, ser bailarina nocturna le ha valido críticas, principalmente en redes sociales, lo cual no ha detenido su trabajo y esfuerzos para continuar en la contienda.Ser reina es importante pero sin importar los resultados, el Carnaval lo disfrutará.“Soy un claro ejemplo de una mujer juzgada, criticada; he caído, me han hecho sentir mal. Pese a eso me he levantado, me he amarrado fuerte los pantalones y dicho: ‘A mí no me importa y lo voy a lograr’. Ser candidata para mí ha sido lograr bastante”.Ser candidata a reina del carnaval 2022 no Estaba en los planes de Vale Queen, responde a quienes la quieren como reina: “Yo siempre he dicho: yo quiero ser candidata, yo quiero ser reina del Carnaval, sería como mi máximo de todo lo que he hecho. Este año yo no pensaba postularme, ni sabía cómo estaba el rollo hasta que mi gente me empezó a etiquetar. Me decían: ‘Vale, deberías postularte’. Ellos me lanzaron y yo acepté”.Finalmente, Valeria Rangel consideró que al Carnaval aportará mucha alegría y diversión porque, vaya a donde vaya, llegará bailando.