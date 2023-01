El centro de la Justicia penal

El tercer día de este año 2023, tropezamos con la siguiente cabeza de noticia: “En Veracruz, 65% de presos, sin sentencia definitiva; promedio nacional, 54%” (03/01/2023). El encabezado venía acompañado con varios subtítulos y la atención se detuvo en los primeros: “Hay 7,262 personas en las prisiones estatales, arroja el censo del INEGI”; y, “Es lenta la justicia penal en Veracruz; además, hay posible abuso de la prisión preventiva”.Corría el año de 1976 cuando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana iniciaban los estudios de la Maestría en Ciencias Penales. Entre estas disciplinas destacaban las jurídicas y se distinguía el derecho procesal penal, pues transitaba por un momento peculiar (con el normal retraso en un país marginal):“Con el paso del tiempo los hombres lamentan el abuso de la venganza sin ponderación racional previa, y deciden que conviene reflexionar sobre cómo y cuánto se responde a cada delito, que conviene equilibrar el “ojo por ojo y diente por diente”. (Antonio Beristain Ipiña).Entonces, asevera Beristain, empieza a surgir un proceso penal elemental: se reduce a programar racionalmente un combate inteligente, no meramente instintivo, contra el victimario, para causarle un daño parecido al daño que el causó al sujeto pasivo del delito.“En esa situación inicial, continúa afirmando el autor español, el proceso aparece como una relación de contrarios, de adversarios, para que los perjudicados venzan y sometan al delincuente, al enemigo, a través de un procedimiento “debido” (due process), según las normas legales que va estableciendo el poder.”Desde la perspectiva de Beristain, dicho proceso penal será el proceso penal de ayer, que se desenvuelve bajo el principio in dubio pro reo (en caso de duda todo a favor del reo) y siempre ha sido, es y será un derecho penal del enemigo. A lo largo de todo el proceso el imputado por un delito, el acusado y el condenado será el protagonista del mismo.Está por demás decir que, en esos comienzos, se actualizó como lectura obligada la novela de Fiódor Dostoyevski “Crimen y Castigo”. Pero, sobre todas las cosas, “prendieron” las ideas reformistas de las prisiones, muy a pesar de que pocos creían en ellas, pues privaba la convicción de que los graves problemas de la prisión son estructurales y no meramente coyunturales, razón por la cual no faltaron las nociones abolicionistas de la prisión.En México las ideas sobre “el proceso penal de ayer” se van a manifestar plenamente hasta marzo del año 2014 con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales.Se habrá llegado al proceso penal de hoy -proceso penal del amigo- cuando el protagonista sea la víctima a la luz del principio in dubio pro víctima. A nadie puede sorprender la visión de Beristain, ya que fue de un sacerdote cristiano/católico (Jesuita) y, en la doctrina cristiana, se predica el amor al prójimo, incluido el amor al enemigo.El desenlace del proceso penal del sometimiento del delincuente, del enemigo, implicó la deslegitimación del derecho penal, pues “Las penas están perdidas” (carecen de justificación).Hasta hace pocos años llega a nosotros la noción de relegitimación del derecho penal, bajo la idea que su función no es castigar al delincuente, sino contener el poder de castigar (poder punitivo). Algunos dicen limitar o delimitar la pena. En América Latina y en ese movimiento de relegitimación del derecho penal se distingue el Profesor Argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, a guisa de ejemplo mencionemos su libro En busca de las penas perdidas (1998).En México la prisión preventiva o provisional se había establecido como una excepción, enfatizada por el término “sólo”:“El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.”La excepción es ampliada notablemente cuando se establece la prisión preventiva oficiosa y no sería exagerado decir que la excepción se convirtió en regla general:“El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.”En el texto constitucional trascrito se percibe la penosa inversión del proceso penal mexicano, que hace incidir el eje principal de la actividad juzgadora en la primera etapa del proceso penal, “...haciendo que el juicio provisorio del organismo instructor, dependiente o cercado por el poder ejecutivo, haga cesar el principio de [presunción] de inocencia e imponga la verdadera pena.”Nos preguntamos si la disposición constitucional podrá ser derrotada por los preceptos en materia de Derechos Humanos:“La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.” Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9, fracción tercera.“Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.” Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 7° fracción 5ª.