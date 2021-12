El comercio de la Salud (II): La mafia médica

EUGENESIA,

¿Por qué se privilegia el tratamiento y la medicación en lugar de la prevención

?

SARS

“El negocio no es sanar, es enfermar sanos”¿Existe realmente una organización clandestina que ha hecho de la salud un monopolio mundial mediante el chantaje y el crimen? Esta pregunta seguramente suene descabellada o conspiratoria, como hoy suele calificarse todo lo incómodo para el poder establecido. Pero gracias a las redes sociales y a héroes casi anónimos tales cuestionamientos, necesarios para explicar las causas de la CRISIS sanitaria actual, hoy pueden ir esclareciéndose.Por lo menos parece no haber duda de que los monopolios existen, su justificación proviene de los dogmas de capitalismo mismo (siglos XV y XVI) tales como la propiedad privada y la libre empresa, pero sobre todo de aquella hipótesis, jamás confirmada, de que el capitalista “(Adam Smith, La Riqueza de las Naciones). Por supuesto, cinco siglos después, y agotadas sus etapas comercial, industrial y financiera, tanto la justa distribución de la riqueza como el interés social simplemente son humo. De ahí lo injustificable de convertir la sanidad humana en un negocio monopolizado.Creyendo en este modelo, los gobiernos crearon leyes e instituciones favorables al capital privado, esperando resolver, de ese modo, la pobreza de los trabajadores. Todo lo susceptible de ser explotado y generar GANANCIAS se privatizó, inclusive lo que debiera ser de todos: aire, agua, bosques, educación, SALUD, etcétera.Aprovechando los tratados comerciales, los dueños de las empresas farmacéuticas y de alimentos institucionalizaron la visión ALOPÁTICA de la salud. Todo les es permitido: utilizar insumos dañinos (agroquímicos, drogas, tóxicos, colorantes, etcétera) en sus productos, publicidad engañosa, y sobre todo corromper los sistemas de justicia para evitar ser sancionados por los daños causados a la población. Gracias a su influencia omnipotente en el área de la Medicina, la pandemia del COVID-19 les ha generado más de 200 mil millones de dólares a los cinco principales los monopolios de Estados Unidos, Suiza, Alemania, Francia e Inglaterra.Dicha influencia se ha extendido a la población haciéndole creer que tanto los precios de sus servicios y productos como las restricciones implantadas con motivo de la pandemia son JUSTAS, adecuadas y necesarias. Sin restarle méritos a la medicina Alópata (enseñada en las escuelas), con su enfoque CONVENCIONAL centrado en los síntomas (somático) y relegando los tratamientos alternativos, cuyo enfoque psicosomático atiende las causas de la enfermedad, ha causado más daño que bien a los pueblos.Cada vez es más evidente que la violación al derecho humano a la salud no es fortuita ni mucho menos espontánea, sino acciones deliberadas con propósitos lucrativos. La pandemia del COVID-19 está desnudando ese modus operandi de la mafia médica y alimentaria.Algunos investigadores han descubierto entre esos propósitos actos deconsiderada ésta como el genocidio sistemático. A continuación se mencionan, resumidos, hechos extraídos del libro La Mafia Médica (2002), a cuya autora, Doctora Ghislaine Lanctot, le fue retirada la licencia para ejercer.Entre las preguntas planteadas en su obra, destacan las tres siguientes: ¿Por qué a algunos terapeutas se le prohíbe ejercer? ¿Por qué se ridiculiza y prohíbe la medicina naturista? yEs constituida la Asociación Médica Americana (AMA).: Se funda el Instituto Rockefeller para la investigación Médica (IRIM), financiado por J.D. Rockefeller.: En Estados Unidos había más del doble de practicantes de medicina alternativa (Homeopatía, Fitoterapia, etcétera) que de Alopática. En este periodo Rockefeller contrató a Abraham Flexner (Educador) financiando su plan sobre la práctica Médica. Por todo el país desplegó empleados para registrar los tipos de enseñanza, remedios, terapias y su eficiencia. El resultado fue el Informe Flexner que vino a(Wikipedia).Después de ser adoptado por AMA, de las 650 escuelas de Medicina existentes quedaron 50 y de 7 mil 500 alumnos, permanecieron 2 mil 500. Se comenzaba a institucionalizar la Medicina ALÓPATA, llamándola científica o convencional. Agreguemos tres datos trascendentes para el NEGOCIO: 1) Una de las propuestas de Flexner era reducir o eliminar las Facultades de Medicina en zona rurales y donde hubiera más pobres y negros, 2) AMA al otorgar patentes privilegia los productos alópatas creados en laboratorios privados, 3) AMA declara en 2013 a la obesidad como enfermedad. Así, tratándola como un síntoma, la causa (comida chatarra) queda oculta.Thomas Rivers, médico considerado el padre de la virología moderna, siendo empleado de Rockfeller decretó que virus y bacteria eran dos cosas distintas, consolidando la visión SOMÁTICA de la Medicina Alópata. También, de algún modo, se globaliza la IATROGENIA generándose convenientemente paciente adictos a fármacos, drogas, médicos y hospitales.En la Asamblea Mundial de la Salud se plantea el compromiso sanitario “Salud para todos en el año 2000” profundizando el control de la Medicina tradicional. En este marco el Senado mexicano (Gaceta oficial marzo, 2017) exhortó a la Secretaría de Cultura emitiera una opinión técnica sobre el "conocimiento herbolario y la Medicina tradicional indígena".La Conferencia de Alma Ata dio paso a la globalización del Plan Flexner y al demagógico Plan “Salud para todos en el año 2000”.: Robert Harris y Jeremy Paxman publican el libro Una alta forma de matar: Historia secreta de la guerra química y biológica, donde denuncian experimentos humanos secretos dirigidos por el ejército y la CIA durante los años 50. Revelan trabajos del Departamento de Guerra Biológica realizados en los laboratorios de Fort Detrick, ubicados en la ciudad de Frederick, Maryland.En estos laboratorios (USAMRIID), dicen, se almacenan casi todos los patógenos mortales conocidos (igual que en Wuhan, China), como el ébola, el ántrax, la viruela, la peste y los Coronavirus, incluido el. El Gobierno y el ejército de Estados Unidos lo negaron. Sin embargo, en 2019 fueron cerrados temporalmente por un brote de neumonía en sus alrededores. En 2018, el USAMRIID llevó a cabo experimentos con monos verdes africanos, infectándolos con MERS-CoV para ayudar a estudiar la patogénesis viral y DESARROLLAR VACUNAS. Al ser declarada la pandemia, el USAMRIID y el Instituto Walter Reed afiliados al Comando de Desarrollo e Investigación Médica del Ejército, de inmediato desarrollaron conjuntamente la vacuna contra el SARS-CoV-2, virus que causó el COVID-19.: El registro de patentes de organismos y plantas medicinales a favor de las empresas e industrias de la Salud es impuesto al mundo mediante los tratados comerciales.Cinco personas murieron en un ataque con ántrax en Estados Unidos y el sospechoso fue un exempleado del USAMRIID.: El Dr. David T. Martín calificó de terrorismo internacional el peligro de ser inyectado con una sustancia mortal.: Varios inspectores descubrieron que USAMRIID ocultó estudios sobre varios patógenos.El Ejército fue demandado por Waverley View Investors LLC por irregularidades en la eliminación de desechos tóxicos.: Richard Horton (Editor de la revista médica The Lancet) afirmó que la industria farmacéutica dirigía y modificaba criminalmente el desarrollo y la práctica de la Medicina desde las universidades y clínicas al grado de que106 familias del condado de Frederick demandaron colectivamente a Fort Detrick por daños y muertes causados por la exposición a materiales peligrosos provenientes de esa instalación.: A una hora de Fort Detrick, 54 ciudadanos de Greenspring sufrieron de SÍNTOMAS RESPIRATORIOS parecidos a los de la gripe y neumonía.: En la Agenda 2030 la ONU propone lograr la cobertura universal sanitaria, incluyendo “A inicios de este año, los laboratorios de Fort Detrick fueron cerrados temporalmente por un brote de neumonía en sus alrededores.: En diciembre, la Comisión de Salud de Wuhan notifica un brote de 41 casos de neumonía causados por un nuevo Coronavirus. Este Laboratorio Chino tiene fuertes lazos con el laboratorio Nacional de Galveston, en la Universidad de Texas, y vínculos con la organización norteamericana EcoHealth Alliance, que recibe financiamiento de AID, el departamento de defensa y seguridad de Estados Unidos y, por supuesto, asesora a la OMS en cuestiones de pandemias.Lo anterior nos liga con las vacunas del COVID-19, tema que se abordará en el próximo artículo.