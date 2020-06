El COVID-19 es una realidad, no nos pagan para mentir: enfermero

El COVID-19 es una realidad en la que no quisiéramos estar viviendo, la invitación es a cuidarse y cuidar a los suyos, si no es estrictamente necesario no salgan de casa, son las palabras de Hugo Rivera, enfermero del centro de alta especialidad “Dr. Rafael Lucio” asignado al área.



“Esto es real, está sucediendo no nos pagan para mentir, es una realidad”, agrega y señala que el miedo a contagiarse siempre está presente, “no tanto a contagiarme yo, finalmente elegí esta profesión; pero no mí familia”.



Todos los días cumple su turno de ocho horas y para no contagiarse en el hospital usa de manera adecuada el equipo de protección personal (EPP), el lavado de manos es una herramienta clave en esta situación, acata todos los protocolos que se han establecido en el hospital para esta pandemia, siempre al salir de área se realiza el retiro del EPP de manera muy cuidadosa y al final se baña.



“En el hospital nos proporcionan EPP que consta de uniforme quirúrgico de la institución, overol, botas quirúrgicas, dos pares de guantes, bata desechable, gorros, goggles, cubrebocas N95 y pues durante la estancia en el área COVID no debemos tocarnos la cara, ni ingerir ningún tipo de alimento, no ir al baño hasta que se concluye la jornada. Esto a fin de optimizar el recurso ya que casi todo el EPP es de un solo uso”.



Al llegar a su casa es otro proceso, “me desinfecto los zapatos, la mochila, teléfono, cartera; me retiro la ropa y la pongo en jabón luego pues directo al baño, nuevamente antes de saludar o realizar cualquier otra cosa en casa”.



Con todo este protocolo lamenta que haya personas que no creen en esta enfermedad, “tal vez sea por la distorsión que se ha dado de la información en las redes sociales y algunos medios de comunicación, sin embargo, el creer o no debería ser un factor para no tomar las medidas de precaución finalmente no está de más cuidarse”. refiere.



Para Hugo Rivera, cada vez que ve a un paciente que se recupera es una gran satisfacción “ya que pienso que todo este esfuerzo ha valido la pena y que además será un testimonio de que esto es real y eso podrá influir en su comunidad para que se logre una mayor prevención”, señaló finalmente.