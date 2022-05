El cristal “engancha” a cada vez más adolescentes y jóvenes de zonas rurales, alertan

Las drogas duras como el cristal migraron de las ciudades a las rancherías, enganchando cada vez más a los adolescentes y jóvenes en las zonas rurales, dio a conocer el director de Fundación Casa Nueva, Roberto Meyer Gómez.En entrevista, comentó que durante la pandemia de COVID-19, el consumo de metanfetaminas incrementó en los adolescentes de 13 a 19 años de edad, alterando su comportamiento desde tempranas edades."Era una sustancia que rara vez nos llegaba y se vio incrementada bastante. Creo que la pandemia nos vino a cambiar a todos y sí cambia la tendencia de los chicos de empezar en edades tan tempranas en sustancias tan adictivas como son las metanfetaminas, como el LSD y sobre todo el cristal que está haciendo estragos a nivel psiquiátrico, alterando la conducta de niños y jóvenes a tempranas edades", comentó.Meyer Gómez detalló que en este centro de atención, ubicado en El Chico, municipio de Emiliano Zapata, reciben a los chicos de 13 años que tiene por lo menos un año consumiendo este tipo de drogas.Reiteró que es alarmante que las metanfetaminas eran "drogas de ciudades" y ahora incrementaron su presencia en comunidades o rancherías."Llama la atención que en rancherías o ciudades pequeñas que apenas las pensabas en el mapa, donde realmente no hay escuelas, no hay mucha parte cultural, ha hecho un caldo de cultivo esta droga", destacó.Si bien comentó que con todas las drogas los jóvenes pueden engancharse fácilmente, la adicción al cristal es muy rápida, dificultando su desintoxicación tras un cuadro severo; asimismo, enumeró que de cada cinco adolescentes que llegan, por lo menos la mitad tienen como droga de primera elección el cristal pero el resto lo ha consumido."Son varios factores, acuérdense que la adicción es multifactorial, está la parte de la familia, económica, cultural, psicológica, la ausencia del padre, la desintegración, la falta de oportunidades, es un caldo de cultivo para que los chavos estén consumiendo y vendiendo; aumenta la violencia", lamentó el médico.Finalmente, comentó que en Casa Nueva cuentan con un programa para adultos y otro para adolescentes, por lo que los interesados en conocerlos se pueden comunicar a los números 228 820 3110 y 82 03120, aclarando que el tema económico no impide otorgarles la atención, porque se les hace un estudio socioeconómico y se les otorga una beca.