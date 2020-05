El cristianismo es gracia, como la que necesitamos en esta pandemia

Hemos venido tomando conciencia de nuestra dignidad y de nuestra capacidad de tal manera que no aceptamos que nadie nos desprecie ni se burle de nosotros. También vamos aprendiendo que ni nosotros mismos debemos desdeñarnos, porque sin darnos cuenta llegamos a decir: “no sirvo para nada”; “todo me sale mal”; “yo no puedo”, etc.



No debemos expresarnos así, porque vaya que la mente se toma muy en serio esas descalificaciones que nosotros mismos hacemos y por eso no podemos salir adelante, no porque no seamos capaces sino porque uno se pone bloqueos que comienzan por la mente.



Eso lo podemos trasladar ahora al campo de la fe partiendo de la afirmación de Jesucristo: “En verdad les digo, el que crea en mi hará las mismas obras que hago yo y las hará aún mayores porque yo me voy al Padre” (Jn 14, 12).



“Harán obras más grandes si ustedes creen y si ustedes permanecen en mi”. Impresionante y majestuosa la ruta que traza Jesús para la vivencia de nuestra fe. El cristianismo no es voluntarismo, no es pura disciplina, sino que es apertura y confianza incondicional en la gracia de Dios. Eso es la fe.



Dice el papa Francisco: "El cristianismo es gracia, es sorpresa, y por este motivo presupone un corazón capaz de maravillarse. Un corazón cerrado, un corazón racionalista es incapaz de la maravilla, y no puede entender qué cosa es el cristianismo. Porque el cristianismo es gracia, y la gracia solamente se percibe, es más: se encuentra en la maravilla del encuentro".



La cuestión es que tendemos a confiar más en lo que uno puede hacer, en el alcance de nuestro conocimiento, en las propias capacidades y en las habilidades personales. Pero delante de los grandes retos de la vida se pone uno límites, pensando que llegamos hasta un determinado nivel.



Cuando en la vida de fe pensamos y actuamos así, dejamos al margen el poder de la gracia. Uno tiene que aprender hacer las cosas en el nombre de Dios, cada vez que enfrentemos situaciones que nos rebasan. Antes de pensar en la propia capacidad hay que pensar en la gracia que siempre se nos ha prometido, que siempre nos va a socorrer.



Casi no pensamos en la gracia y por eso nos venimos para abajo, como en este este tiempo de pandemia. Delante de esta crisis nos ubicamos simplemente diciendo: “solo tengo este dinero, estos ahorros, este trabajo que se está tambaleando, estas seguridades”. Pero nunca decimos: “tengo a Dios, la gracia, la Palabra a mi disposición y tengo el Espíritu Santo que es la promesa de Jesús”.



Bastaría que activáramos la memoria de la mente y del corazón para darnos cuenta que la gracia de Dios ya nos ha sorprendido en muchos momentos de la vida.



En mi caso también reaccioné olvidando el poder de la gracia ante esta contingencia que se nos vino. Me puse a pensar: “Y ahora qué le voy a decir a mis hermanos; qué les voy a decir en mi parroquia; qué le voy a decir a mi gente que cree en Dios; cómo los voy a sostener en la fe”. Es decir, siempre pensando en mí, en mi capacidad, y de repente me llega la respuesta de Dios poniéndome todos los días una palabra que no defrauda.



Uno se pone a pensar: “qué voy a hacer”. Y no piensa uno: “sé que Dios me dirá lo que hay que hacer; sé que Dios pondrá en mi camino lo que hay que hacer; sé que Dios me revelará lo que hay que decir”. Eso es lo que Dios ha hecho en mí y en muchos hermanos que así comenzamos a enfrentar los retos de esta pandemia, con mucho miedo y pensando más en nosotros mismos que en el poder de la gracia de Dios.



Por eso Jesús nos pide que estemos pendientes del Espíritu Santo, nos invita a desear el Espíritu Santo que vendrá en nuestro rescate. Viene cuando constatamos nuestras limitaciones humanas y cuando somos enviados para alentar al pueblo, para levantar los ánimos y para infundir esperanza.



Siempre que se trata de hacer el bien y de responder a un llamado de Dios, nunca olviden que recibiremos la gracia. Confiemos en Dios cuando nos vemos en situaciones difíciles, cuando no podemos superar, por ejemplo, la muerte de un ser querido. No tenemos que pensar: “no puedo, no voy a salir adelante”; “qué será de mi vida; va a ser muy difícil”. Uno debe pensar: Dios ha hecho una promesa, la gracia de Dios existe y se concede cuando uno quiere hacer el bien y se pone en manos de Dios.



Ahora que pasamos por esta tribulación y no se ve la luz al final del túnel, debemos esperar la irrupción de la gracia a nivel personal y comunitario. Hay que esperar la gracia. El cristianismo no es pura disciplina, pero hay que ejercitarse. El cristianismo también es humildad para decir: “Señor, ya hice lo que me toca, lo que me pediste, y ahora socórreme tú, ven en mi ayuda, cumple tu promesa, manda al Espíritu Santo y concédeme esta gracia que estoy necesitando”.



El beato Fray Gil de Asís de esta forma animaba a los demás: «Reza con fidelidad y devoción, porque una gracia que Dios no te ha dado una vez, te la puede dar en otra ocasión. De tu cuenta pon humildemente toda la mente en Dios, y Dios pondrá en ti su gracia, según le plazca».