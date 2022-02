El cuidado bucodental, importante en la salud integral de las personas

De acuerdo con la Secretaría de Salud, cada 9 de febrero se celebra en México el Día del Odontólogo, fecha establecida por decreto del H. Consejo de la Unión y publicada el 19 de mayo del 2014 en el Diario Oficial de la Federación. La profesionalización de la odontología en México se remonta a la primera mitad del siglo XIX. Es a partir de 1841 cuando la práctica odontológica comenzó a ser regulada por el Consejo Superior de Salubridad.El término “odontólogo” deriva de “odontología”, palabra que proviene del griego Odón (diente) y logos (estudio o conocimiento) y que, en conjunto, se traduce como “estudio de los dientes”, siendo los odontólogos quienes desempeñan esta labor.El origen de la palabra “odontólogo” hace que normalmente sea usada en un ámbito formal o profesional, mientras que el de la palabra dentista es más práctico, ya que es la forma común en que las personas identifican a los especialistas de los dientes. Ambos vocablos se consideran son correctos.Según información del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, algunas de las funciones del odontólogo son restaurar o extraer piezas dentales rotas, reemplazar las faltantes y subsanar cualquier elemento descompuesto, así como rellenar caries, instalar puentes y limpiar infecciones, entre otras cosas.El cuidado bucodental es importante en la salud integral de las personas. La prevención temprana contribuye al pronto diagnóstico y al tratamiento de enfermedades sistemáticas.Debido a lo anterior, Jorge Alberto Romero Martínez, Cirujano Dentista egresado de la UNAM con 27 años de experiencia, explica que lo más recomendable es acudir al odontólogo cada 6 meses, para realizarse una limpieza bucal.Del 2009 al 2011, Jorge Romero fue presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas de Xalapa A.C., Filial de la Asociación Dental Mexicana y del 2012 al 2013, fue secretario interno de la Asociación Dental Mexicana, Federación Mexicana de Colegios de Cirujanos Dentistas A.C.Este destacado dentista respondió varias preguntas referentes al Día del Odontólogo:Cepillarse tres veces al día y el uso del hilo dental acompañado con enjuague bucal sin alcohol. Este último se debe usar una vez al día, de preferencia en la mañana o en la noche.El cepillo eléctrico fue más que nada creado para personas con alguna discapacidad, porque se complica realizar el cepillado manual como normalmente lo hace la mayoría de las personas.El cepillo manual tiene un control sobre la presión y la fuerza que se le ejerce a los dientes, de modo que se evita el desgaste y las lesiones de encías. El eléctrico no es un cepillo malo pero requiere una técnica diferente de cepillado, porque es diente por diente. Es a gusto del paciente, nada más que tanto el cepillo manual como el eléctrico no funcionan si no se realiza el lavado con la técnica correcta.En pacientes que tienen espacios muy abiertos entre dientes o ausencia de alguno de ellos, se recomienda el uso de cepillos interdentales para evitar el acumulo de placa antibacteriana que favorezca la formación de caries.La halitosis es el nombre científico al mal aliento y ocurre porque hay presencia de placa dentobacteriana, también llamada sarro, que genera muchos microorganismos en los tejidos y provocan el mal aliento.Otras causas que producen tienen que ver con una cuestión digestiva, aunque en menor medida o afecciones hepáticas. Por otro lado, los pacientes diabéticos tienen un olor característico a manzana fermentada, conocido como cetónico, pues contienen mayor presencia bacteriana en la boca, cuya solución se encuentra con limpiezas dentales frecuentes.Mucha gente cree que la producción de caries es la enfermedad más frecuente de la boca pero no, la enfermedad de las encías es la más frecuente. En un comparativo, de cada 10 pacientes que acuden con un malestar al consultorio, 6 o 7 vienen por problemas de encías, problemas periodontales, esto quiere decir que poca gente se preocupa por hacerse limpiezas dentales frecuentes. Por lo consiguiente hay personas con mal aliento.Se produce por estrés y ansiedad constante en el paciente. El Bruxismo es un apretamiento y rechinamiento de los dientes de manera inconsciente, normalmente cuando el paciente está tomando una siesta. La consecuencia de este padecimiento es el desgaste dental acelerado.También existe la Bricomanía, que es cuando el paciente está consciente y rechina los dientes. Cualquiera de los dos padecimientos requiere intervención inmediata por parte de nosotros los dentistas y de un psicólogo que ayude a disminuir los ataques de ansiedad o el estrés del paciente.Existen diversos tipos de especializaciones o posgrados en odontología, como ortodoncia, la odontopediatría, la endodoncia, la periodoncia, la cirugía maxilofacial, entre otras.Es una especialidad de una rama de la odontología encargada de generar especialistas para el alineamiento de los dientes y la corrección de la mordida u oclusión de los pacientes.Dentista u odontólogo es el que se dedica a hacer práctica general, restauraciones, extracciones, limpiezas dentales, prótesis dentales; por su parte, el ortodoncista es el que se especializa en alinear los dientes, es el que pone los brackets, los aparatos para enderezar los dientes.Aunque hay dentistas que pegan brackets. En la “jerga dental” se les conoce como "pega brackets" porque no son ortodoncistas. La ortodoncia es una especialidad que se realiza mínimo en 2 años pero puede durar hasta 4; sin embargo, los diplomados en ortodoncia los hacen en 3 o 4 fines de semana y sólo se tratan los conocimientos básicos, es entonces que, como paciente, si realmente quieres alinearte los dientes de forma correcta, debes visitar a un ortodoncista.El dentista hace odontología general, por lo que los dentistas que ponen brackets son los que tomaron algún diplomado pero que no son ortodoncista y se les considera. Si eres ortodoncista, haz ortodoncia; si eres odontólogo general, haz odontología general; si eres rehabilitador bucal, haz rehabilitación bucal, finalizó Alberto Romero Martínez.Según la plataforma Data México, la fuerza laboral de dentistas durante el segundo trimestre de 2021 fue 134 mil personas, cuyo salario promedio fue de $5.52 mil trabajando alrededor de 32.2 horas a la semana.Los mejores salarios promedio que recibieron dentistas fueron en Quintana Roo, con $27 mil; Chihuahua, con $25 mil y San Luis Potosí, con $15 mil.Las entidades federativas con mayor número de dentistas durante el segundo trimestre de 2021 fueron (en miles): Estado de México (13.1k), Chiapas (11.9k) y Jalisco (11.9k), Veracruz tuvo 8 .44k.En el segundo trimestre de 2021, las entidades federativas con mayor tasa de informalidad laboral de dentistas fueron Estado de México (69.5 por ciento), Ciudad de México (56.7 por ciento) y Oaxaca (55.2 por ciento). Las entidades federativas con menor tasa de informalidad fueron Jalisco (11.2 por ciento), Chiapas (7.37 por ciento) y Veracruz de Ignacio de la Llave (2.26 por ciento).En México, Panamá, Nicaragua, Guatemala, España el día del odontólogo se celebra el 9 de febrero. También, es el día de Santa Apolonia, patrona de los dentistas. En países como Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela se festeja cada 3 de octubre.