El de Cuitláhuac García, un gobierno ejemplar: AMLO

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, elogió una vez más el trabajo del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, al definirlo como excepcional, por la honestidad con la que se maneja.Durante la conferencia matutina realizada este viernes en el Museo Naval del puerto de Veracruz, el mandatario federal expresó que el trabajo de García Jiménez se destaca por hacer un Gobierno ejemplar.“Sobre todo en lo que tiene que ver con la honestidad, porque nada daña a más a Veracruz que la deshonestidad de sus gobernadores y está es la causa principal de la desigualdad social y de que los veracruzanos se fueran a buscarse la vida a ciudades fronterizas y Estados Unidos, cuando en Veracruz hay todo, es como una república, pero con los malos gobiernos era un estado rico con pueblo pobre”, definió el titular de Ejecutivo Federal.En este sentido y como en otras ocasiones, el Presidente de la República dijo que la entidad veracruzana ahora tiene un buen gobernador.“Un hombre honesto y eso ayuda mucho”, dijo al señalar que, si el Gobernador es honrado y no permite la corrupción, el presupuesto alcanza y rinde, pero si es mediocre o ladrón no alcanza y no llega a la gente.Durante su mensaje en la conferencia de prensa ante medios nacionales y estatales, el presidente anunció que después de la inauguración del Fuerte de San Juan de Ulúa, se llevará a cabo la rehabilitación del edificio donde Juárez firmó las Leyes de Reforma, como recordatorios de la historia de México y Veracruz.“Quiero aprovechar para informarle al pueblo veracruzano que se va a rehabilitar el edificio donde el presidente Juárez firmó las Leyes de Reforma, es un edificio que está en custodia del INA, pero en el abandono”, sostuvo.Este día el Presidente tendrá actividades en el puerto de Veracruz, iniciando por la conferencia matutina, después la reunión con gobernadores para tratar temas de seguridad y por la tarde la inauguración del Fuerte de San Juan de Ulúa, del que dijo es un homenaje, ya que simboliza la independencia de México.