“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.” (Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos, artículo 16, primera frase del primer párrafo).Por supuesto, en nuestros escritos en el Portalhay un modo de ver las cosas. Esta visión global está condicionada, no determinada, por la misión de la teoría del derecho, porque en toda la vida profesional hemos observado esa misión en relación con los estudiantes del derecho y los juristas.En esta ocasión atendemos al vocablo “motive” y nos orientamos por una hipótesis que se puede plantear en la siguiente fórmula: motivar = justificar.Si en nuestros días, el ejercicio de la docencia se centra en el aprendizaje, entonces escribamos sobre esto mismo. Con Eduardo García Maynez, en su Introducción al estudio del Derecho, pudimos conocer que “Llamamos orden jurídico vigente al conjunto de normas imperativo-atributivas que en una cierta época y un país determinado la autoridad política declara obligatorias.” (Normas imperativo-atributivas son aquellas que al mismo tiempo que imponen deberes, conceden derechos).El orden jurídico vigente es de nuestra época, de nuestro tiempo o del presente histórico, cuyo inicio habría que establecer a partir del 5 de febrero de 1917, y el país determinado es México. Pero, el derecho mira al futuro, tanto a lo que será como a lo que debe ser.La estructura conceptual de este tema la construimos a partir de las resoluciones del juez (especialmente la sentencia). Sobre esto hay dos procesos para motivar las resoluciones:El primero, que se puede denominar “tradicional”, indica que el juez para dictar una resolución debe motivarla, lo cual significa que debe descubrir los hechos del caso, al modo de un detective o de un historiador para subsumirlos a la norma jurídica. Pero, el punto crítico es que el detective selecciona hechos significativos para su averiguación particular y el historiador elige los hechos que son dignos de memoria, en ambos casos nada que ver con la justificación de las resoluciones.El segundo indica que el juez debe construir las proposiciones para su resolución a partir de las pruebas de los hechos para integrar el caso a la norma jurídica. Aquí la justificación de la decisión tomada y su argumentación es la esencia misma de la motivación. En realidad, “Todo el que expone un punto de vista jurídico y desea que otros lo acepten debe presentar argumentos que lo justifiquen.” (Eveline T. Feteris).García Maynez considera que el orden jurídico vigente está integrado tanto por las disposiciones de origen consuetudinario que el poder público reconoce, como por los preceptos que formula [disposiciones que guardan los textos legislativos].El mismo autor, poco después, nos conduce a la aseveración de que “Todo precepto jurídico encierra un sentido”. En la vida cotidiana, tratándose de la aplicación de los preceptos jurídicos del tránsito vehicular, se suele hablar de modo coloquial, diciendo que “las calles tienen un sentido u otro o que son de doble sentido”. O también que, algún “conductor va en sentido correcto o en sentido contrario”.A la luz de la Técnica jurídica se asevera que todo precepto jurídico tiene una fuerza directiva (Vis directiva); los preceptos encierran no tan sólo un significado, sino sobre todo un sentido. Puesto que el orden jurídico vigente es el horizonte de proyección u objeto formal de estudio del saber de los juristas (o abogados), la perspectiva de dicho saber le lleva a una tarea primordial: desentrañar el sentido de los preceptos jurídicos: sacarlo de sus entrañas y exponer (poner a la vista de todos) su fuerza directiva para construir la norma jurídica.La pregunta central que hicimos nuestra es la siguiente: ¿El juez, mediante la subsunción, una operación de la lógica, puede averiguar la ley que se debe aplicar al caso concreto? No. No es posible. Se necesita mucho más. La acción de subsumir, a nivel general, refiere a considerar un elemento como parte de una clasificación más amplia o de una síntesis. La subsunción, por lo tanto, es el efecto de este proceso.En el terreno del derecho, la subsunción es un mecanismo lógico que permite sostener que un hecho jurídico se encarga de reproducir la hipótesis presentada por una norma general. Un error de subsunción, en este marco, es una falla en el diagnóstico jurídico usado para determinar qué norma se aplica al supuesto de hecho.La subsunción, en definitiva, es una operación de la lógica a partir de la cual se va de una afirmación individual a una general. En el ámbito jurídico, se pasa del hecho a la ley: se considera una situación concreta y específica y se la vincula con la previsión hipotética que realiza la legislación.El acontecimiento (o hecho observado) es que en el campo jurídico la subsunción, refutada teóricamente, de facto [en los hechos] sigue siendo una realidad dominante. Consideramos que las operaciones lógicas son necesarias para el abogado, pero no suficientes.Queremos saber comprender las siguientes palabras de Rafael Preciado Hernández en sus Lecciones de Filosofía del Derecho (1947):“La palabra ‘derecho’ implica la idea de rectitud, y este concepto no se explica satisfactoriamente si no se relaciona con los principios racionales de la conducta humana, con los principios éticos. No basta ni interesa fundamentalmente la solución legal de un caso, sino la solución justa; y es claro que quien se satisface con la primera, frecuentemente ni siguiera acierta con el verdadero punto legal. En cambio, quien trata de que la solución legal coincida con la solución justa, insistiendo y prolongando el estudio de un asunto, casi siempre alcanza el objetivo propuesto y, de paso, descubre que el primer punto de vista legal considerado ni siquiera representaba una estricta solución legal.”No es difícil, hoy en día, sustituir la expresión “solución justa” por esta otra “resolución justificada” y, consideramos, que será generalmente aceptada. En un futuro, que deseamos sea próximo, la subsunción no será más una realidad dominante.