El Derecho Penal de hoy

Éstas son las palabras de la Ley fundamental: “El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.” (Constitución Política de México, artículo 20, párrafo primero).Se aproxima el 18 de junio de 2021 y la Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, 2008, cumplirá 13 años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, ¿Cómo mirar aquella Reforma desde hoy? El suceso, por voz de diversos autores, hace posible reconocer algunos elementos de juicio, que en esta ocasión deseamos compartir ante la perspectiva de una coevaluación social:Se plantea como tema la tesis de la selectividad, cuyo mejor expositor es Eugenio Raúl Zaffaroni. El profesor argentino presenta sus aseveraciones en los siguientes términos:Los legisladores proyectan la punición en abstracto, lo que se llama criminalización primaria. La criminalización primaria es un proyecto legal tan enorme que en sentido estricto abarcaría a casi toda la población. Es un programa irrealizable que se cumple en muy escasa medida, pues sólo en un pequeño número de casos las agencias ejecutivas seleccionan a personas sobre las que ejercen el poder punitivo (esta selección se llama criminalización secundaria).Y, continúa el autor, la desproporción entre lo programado por la criminalización primaria y lo realizado por la secundaria es inconmensurable, por lo que ésta última tiene un amplísimo espacio de arbitrio selectivo. Este arbitrio no se ejerce al azar ni por la gravedad del delito, sino siguiendo las reglas de todas las burocracias: se hace lo más sencillo y lo que ocasiona menos conflictos. De ello resulta una preferente selección conforme a estereotipos.Sobre esto, y como único comentario, se afirma que el estereotipo criminalizante en México tiene las siguientes características: el delincuente es varón, joven, pobre, feo y “naco”. Tampoco se les criminaliza por cualquier delito, sino por los más groseros, aquellos que se conocen como de bagatela.Podemos advertir que un derecho penal propio de un estado de derecho se caracteriza porque busca infractores de la ley penal; en tanto, un estado autocrático o de policía tiene un derecho penal que busca enemigos y selecciona a quienes va a criminalizar, conforme a tales estereotipos.Al respecto, es impactante leer a Elías Neuman, el criminólogo del dolor. Este apelativo se lo ganó a pulso porque en cada ciudad que visitaba pedía conocer la cárcel para padecer con los reclusos su pena (compadecer).Conozcamos sus palabras:“Cuando...vuelvo a visitar los reformatorios de menores y cárceles para adultos, encuentro, sobre todo en los establecimientos provinciales, a los mismos reclusos de entonces. Sólo que ahora se les llama internos. Los mismos rostros, igual forma de andar, de dirigir sus indecisos mensajes, similares sonrisas de tristeza, torsos desnudos, los mismos tatuajes, igual coloración de la piel, negra o parduzca, la misma forma de vestir con blue jeans y chaqueta negra y, también los mismos delitos... A su cuidado están ¡los mismos guardiacárceles...!”Hincar el diente al Derecho penal de hoy es para afirmar que éste es el saber de las abogadas y los abogados, el saber más humanitario que nadie puede siquiera imaginar. “El Derecho no es amor, pero hace posible el amor” (Jean Lacroix). “La Justicia es el mínimo de amor” (William Luypen).El Derecho penal no se debe confundir con las leyes penales, ni con el hecho del castigo o pena (Nadie tiene el derecho de castigar). El humanismo del Derecho penal se manifiesta en que contiene o busca contener el poder de castigar. Cabe agregar que los valores en el horizonte de proyección del saber jurídico penal reciben el nombre de bienes jurídicos y se exige su afectación, por lesión o peligro concreto, para dejar pasa el castigo.Todavía se juzga pertinente insistir en la complejidad de este conocimiento propio de una realidad tan complicada. Recordemos la teoría de los años 70s del siglo pasado de Sergio García Ramírez, quien en un breve libro Los Derechos Humanos y el Derecho Penal, explica que la acción del Estado es cuádruple: previene, amenaza, juzga y ejecuta. Lo cual le permite distinguir entre el derecho penal, el derecho procesal penal y el derecho ejecutivo penal. De la prevención de los delitos afirma que es tarea general del Estado, por lo cual no menciona rama jurídica especial.Ayer, la preocupación política y científica estuvo centrada en la legislación penal. Se puede hacer alusión a una producción inmensa de obras sobre esta cuestión y a múltiples discusiones sobre el tema.La plataforma del tiempo presente, actual o contemporáneo está dominada por el Derecho procesal penal y el mejor ejemplo es que contamos con un flamante Código Nacional de Procedimientos Penales, en tanto que las leyes penales, aquellas que al delito le asocian una pena, se encuentran desperdigadas en leyes federales (generales y especiales) y en leyes estatales o locales (también generales y especiales). Del mismo modo, se considera como actual la preocupación por el Derecho ejecutivo penal.El mañana anuncia la prevención jurídica, que será de carácter no-penal y cuyos protagonistas serán las víctimas. Los científicos sociales no ven imposibilidad alguna de que se logre una sociedad sin ejércitos ni policías, pero no faltan quienes juzgan utópica semejante cosa. El juicio es aceptable, si se entiende como utópico que aquello no puede tener lugar, es porque no lo permite el actual estado de cosas.Cerremos este escrito recordando cinco argumentos de Eugenio Raúl Zaffaroni y que cada quien desprenda sus conclusiones sobre la realidad del sistema penal de hoy: Tales argumentos son los siguientes:1.- En el derecho penal de acto, el infractor es una persona. En el derecho penal de autor, el enemigo no es una persona (es un ser inferior o un subhumano); 2.- Dentro del derecho penal de acto, el infractor se reconoce porque cometió un hecho (un acto, acción o conducta). Dentro del derecho penal de autor, el enemigo es reconocible por sus caracteres de inferioridad; 3.- En el derecho penal de acto, se prohíbe lo que el infractor hace (el hecho: acto, acción o conducta). En el derecho penal de autor, se prohíbe lo que el enemigo es; 4.- El derecho penal de acto define hechos, no individuos. El derecho penal de autor define individuos inferiores, no hechos. 5.- El derecho penal de acto reprocha y pena al infractor su hecho (acto, acción o conducta). El derecho penal de autor reprocha y pena la personalidad o carácter inferior del enemigo.El comentario expuesto conduce la memoria al texto de una tabla clavada en el portón de una celda de algún reclusorio veracruzano: “En esta prisión maldita, donde reyna la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza”.