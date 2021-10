El domingo sindicato de ingenio La Margarita elegirá a dirigente

El próximo domingo se definirá quién es el dirigente de Unidad Cañera Democrática (UCD) del ingenio La Margarita, pues se efectuarán elecciones; los candidatos son Tomás Cenobio Manuel y José Humberto Solís Jiménez.En entrevista dirigente nacional de la UCD, Arturo Hérviz Reyes, informó que efectuarán las elecciones en Tetela, en Acatlán de Pérez Figueroa. Añadió que los cañeros han convocado en base a los estatutos a través de un Juez Mixto para que se elija a la nueva dirigencia.De igual forma dejó en claro que los cañeros no quieren que Tomás Cenobio sea el líder, pues dejó la UCD para adherirse a la asociación de Cañeros Produciendo por México (CPM) y eso lo califican como traición.Recordó que hay acusaciones en referencia a que Tomás Cenobio se reeligió por segunda vez, y no terminó el periodo porque le detectaron malos manejos de la cuota local del IMSS y hubo un desfalco por casi dos millones de pesos.Por ello se eligió otra directiva, pero este se amparó contra el Registro Público de la Propiedad, pero la UCD y todos los agremiados no aceptan que regrese a ser dirigente y por eso han convocado a una asamblea en Tetela.“Tomás tuvo un desfalco de 2 millones de pesos del IMSS, se llevó locales, mobiliario, unidades…fue muy lamentable su actuación y no quieren saber nada de él. Por eso hago el llamado a los cañeros a que decidan bien el domingo a las 11 de la mañana para definir una vez por todas quien es su dirigente”.Pero insistió que los mismos cañeros son quienes decidirán si siguen a Tomás o José Humberto.Es de resaltar que el amparo federal que tramitó Tomás Cenobio, pretende que no lo remuevan.