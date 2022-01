El escurridizo Hipólito: Exalcalde de Xalapa tenía su “pasadizo secreto”

Con un simbólico anuncio de "clausurado", el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, inhabilitó el "pasadizo secreto" en el Palacio Municipal, que era usado por su antecesor, Hipólito Rodríguez Herrero, para ingresar a su oficina desde la cochera, sin tener que ingresar al inmueble y subir hasta su despacho.Acompañado por algunos Regidores y ciudadanos que le habían hecho esta petición, el Edil capitalino aseguró que este pasillo volverá a ser de oficinas, como en el pasado."Como ofrecimos lo vamos a clausurar, hoy va a quedar clausurado, vamos a ampliar las oficinas como era en el pasado y no necesitamos un pasillo o un corredor privado para el Alcalde", afirmó Ahued Bardahuil previo a ponerle el sello de clausura a ambas puertas de ingreso.Explicó que ahora tendrá que recorrer el edificio de la Alcaldía para que lo vea la gente, ingresando por la cochera a través de un pasillo que va a dar a la puerta, "sin un pasadizo secreto o especial del alcalde"."La idea es que pase su servidor de la oficina hacia el pasillo y si algo está mal me lo van a decir", expresó a una de las ciudadanas que presenció la inhabilitación del corredor "oculto" que ya no usará más."Fue una petición que nos hicieron varios vecinos, porque luego no podían ver al Alcalde y cuando lo estaban esperando, se iba y no sabían por dónde salía, pues entonces el tunel de bamba y lori se acaba de cancelar", puntualizó.