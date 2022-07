El exfiscal “secuestrador” Jorge “N” sí fue detenido en Oaxaca, confirma FGE

En comunicado, la Fiscalía General de Veracruz confirmó la detención del extitular del mismo organismo durante la era yunista, Jorge “N”.Como había trascendido desde la mañana de este lunes, se constató que el Ex fiscal General fue capturado en Puerto Escondido, Oaxaca, en un operativo en conjunto con el Ejército, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) .“En colaboración con la Policía Ministerial de Veracruz, cumplimentaron en Puerto Escondido, Oaxaca, orden de aprehensión en contra de Jorge ‘N’, ex Fiscal General del Estado de Veracruz”, informó la Fiscalía en comunicado.Se detalló que el Exfiscal era buscado “por los presuntos delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, objetivo prioritario de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz”.Respetando sus derechos humanos y el debido proceso será presentado en audiencia inicial ante el juez de proceso y procedimiento penal oral del XI distrito judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, para que defina su situación jurídica.Cabe mencionar que esta mañana de lunes, el mandatario de Veracruz Cuitlahuac García Jimenez, refirió que este era un tema que no se había tocado en la Mesa de Coordinación de la Paz y que sería la FGE quien informaría al respecto.Fue el 3 de septiembre de 2019 cuando el Congreso de Veracruz destituyó a Jorge “N” de la titularidad de la Fiscalía General del Estado, cargo para que había sido designado para un periodo de nueve años, por lo que fue designada en aquel momento a Verónica Hernández como encargada de despacho y meses después ratificada como Fiscal.Desde la noche de ese día de septiembre de 2019, Jorge “N” ofreció una conferencia de prensa donde advirtió que buscaría por la vía legal regresar a la titularidad de la FGE, empero, desapareció para evadir una orden de aprehensión en su contra, por su presunta responsabilidad en el delito desaparición forzada.“Respetando sus derechos humanos y el debido proceso será presentado en audiencia inicial ante el juez de proceso y procedimiento penal oral del XI distrito judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, para que defina su situación jurídica”, se lee en el comunicado de la Fiscalía.