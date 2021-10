El feminismo fue creado por neoliberales para saquear, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pese a lo noble que puedan ser, “nuevos derechos” como el ecologismo, la defensa de derechos humanos y el feminismo fueron creados e impulsados en el neoliberalismo para evitar que la población se diera cuenta de los saqueos que ocurrían en el mundo.En conferencia de prensa, el Mandatario federal señaló que también se buscó que temas como corrupción, explotación, opresión, clasismo y racismo quedaran fuera del debate.“¿Qué hizo el neoliberalismo? O, ¿qué hicieron los que diseñaron para su beneficio la política neoliberal? ¿Qué hicieron? Una de las cosas que promovieron en el mundo para poder saquear a sus anchas fue crear o impulsar los llamados nuevos derechos, entonces se alentó mucho, incluso por ellos mismos el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales, muy nobles todas estas causas”.“Muy nobles pero el propósito era crear o impulsar, desarrollar todas estas nuevas causas para que no reparáramos, para que no voltéaramos a ver que estaban saqueando al mundo”, recalcó.El Mandatario federal señaló que con estas nuevas causas, el tema de la desigualdad en lo económico y en lo social quedó fuera de la discusión pública y el debate.“Por eso no se hablaba de corrupción, se dejó de hablar de explotación, de opresión, de clasicismo, de racismo, entonces agencias internacionales que apoyaban el modelo neoliberal, que es un modelo de pillaje en donde corporaciones se apropian de bienes nacionales, bienes del pueblo, esas mismas corporaciones financiaban y lo siguen haciendo a grupos ambientalistas, defensores de la libertad”, acusó.Acompañado por la gobernadora Layda Sansores (Morena), el Presidente López Obrador afirmó que en el sureste la mayoría de la población aprueba la construcción del Tren Maya.El Ejecutivo federal acusó que organizaciones opositoras a su gobierno interpongan amparos para frenar esta obra prioritaria.“Afortunadamente nada más tenemos dos (amparos) porque no dejan de haber, sobre todo coyotes que quieren sacar raja, líderes naylon, que se dicen huizacheros que van y engañan a la gente pensando que van a sacar dinero como siempre, pues eso ya se terminó y la gente ya está muy consciente y está apoyando la construcción”.