El fin de semana se estrena "Catfish, que no te enganchen"

Para este viernes 23 de abril se programó el estreno de "Catfish, que no te enganchen", en Teatro Trasmundo, de Xalapeños Ilustres 171, puesta en escena y producción de Tramoya Artística, bajo la dirección de Roberta del Prado.



Si te gustan las historias de crimen y romance, esta obra de teatro cambiará todo lo que crees saber sobre la desaparición de jóvenes. Roberta Del Prado nos comenta que esta obra es tanto para jóvenes como para adultos, “por supuesto que será increíble que vengan los padres".



“Hemos desarrollado esta campaña para prevenir a los jóvenes sobre los riesgos que corren en caer con gente relacionada con la trata de personas, ‘Catfish, que no te enganchen’, es una historia contada en orden cronológico inverso, empieza con un operativo policiaco que intenta desarmar una red de trata de personas, red que ha secuestrado a varias adolescentes, una de ellas es una adolescente, enamorada de un padrote que la obliga a prostituirse, ella es una víctima más".



“Catfish habla del negocio de la trata de personas, de la modalidad de explotación sexual, obra que se concentra más en la forma de enganche, obvio, se ve hacia donde se la llevan pero como va dirigido a adolescentes, es una narración muy sutil. Hablamos del cómo va el operativo policiaco, que todos salen huyendo cuando ellos llegan".



“Destacamos el enganche por enamoramiento, gran riesgo de las chicas cuando hablamos del tema, el porcentaje mayor es de mujeres. Cierto es que hay niños pero en mayoría son niñas, a la gran mayoría las seducen. El primer contacto que tienen estos seductores con la chica que pretenden enganchar es por las redes sociales. El momento en que las conocen y empiezan a seducirlas”, refirió.



Roberta del Prado señala que la obra “dentro de lo difícil del tema es ligera, resultado de una investigación amplia que hizo el grupo a través de estos meses, a partir de ahí surge esta propuesta".



La dramaturgia de "Catfish, que no te enganchen" es de Maricarmen Luna y Roberta Del Prado. Con la participación de Adyari Cházaro, Cruz Armenta, Jonathan Barrales, Mariana Yrizar. Con diseño de luces de Mario Ceballos.



Trasmundo Teatro se encuentra ubicado en la avenida Xalapeños Ilustres 171, casi esquina con la avenida 20 de Noviembre, ofrecerá a partir de este viernes 12 funciones, con presentaciones los viernes, sábados y domingos, en el mismo horario, todas a las 19:30 horas.



Debido a las reglas sanitarias, se debe manejar un protocolo con cupo reducido, por ello recomendamos llamar al 228 109 3273, para reservar su asistencia. El precio boleto es de $100.00.