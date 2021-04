El fracking contamina agua y suelo de comunidades en zonas petroleras

El investigador y Decano de la Universidad Veracruzana 2020, Martín Aguilar Sánchez, se pronunció por que se atienda a la brevedad la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de prohibir el uso del fracking o fractura hidráulica en la explotación del petróleo en el país porque contamina el agua y suelo de las comunidades de las zonas petroleras.Al impartir la conferencia “Las Repercusiones de la explotación petrolera en comunidades indígenas de la región Poza Rica-Papantla”, Martín Aguilar Sánchez, doctor en Ciencia Política y especialista en los temas Movimientos Sociales en México, Acción Ciudadana y Sistema Político Veracruzano, Protesta Social e Industria Petrolera, rechazó el uso de la fracturación de capas geológicas para extraer gas y petróleo del subsuelo, debido al daño ambiental que ello provoca al utilizar grandes cantidades de agua proveniente de ríos y arroyos que además son contaminados.“El fracking es totalmente negativo para el medio ambiente y no debe de utilizarse en la explotación petrolera”, dijo el investigador durante su exposición dirigida a la comunidad universitaria y público en general, en la que abordó los casos de la localidad de Emiliano Zapata, perteneciente a Papantla, Veracruz, y del municipio Venustiano Carranza en el vecino estado de Puebla, ambos afectados por el proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG) el cual, entre 2002 y 2014 explotó el Paleocanal de Chicontepec.Al detallar la situación de ambos casos, expuso que en Emiliano Zapata, a pesar de que sus pobladores han convivido históricamente con la producción petrolera registró diversas movilizaciones por parte de los ejidatarios afectados por la contaminación, a la que posteriormente se sumaron avecindados y comuneros para exigir a PEMEX el abastecimiento de agua dado que su arroyo fue contaminado y procesos de limpieza del mismo.En el caso de Venustiano Carranza, Martín Aguilar planteó que se trata de un municipio fundamentalmente agrícola que no había tenido ninguna relación con la industria petrolera y que al resultar afectado su centro de abastecimiento de agua, sus pobladores también recurrieron a movilizaciones sociales contra la paraestatal y sus empresas concesionarias.En ambos casos, y como suele hacerlo PEMEX con las protestas y acciones colectivas que se registran en su contra, procedió a entablar procesos de negociación, indemnización o compensación para las comunidades afectadas mediante la construcción de escuelas y centros de salud o la entrega de recursos económicos a los Ayuntamientos.El investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la UV reconoció que a diferencia de la visión positiva que se tenía hace algunos años de la industria petrolera, como una industria de desarrollo y beneficio social, ahora, por el agotamiento de los yacimientos petroleros y el impacto a nivel mundial de fenómenos como el cambio climático y la contaminación generalizada, avanza una perspectiva de la ciudadanía en defensa de los recursos naturales y del medio ambiente.También se están registrando etapas de transición en localidades en donde se retiró la industria petrolera, tal y como ocurrió con Las Choapas, al sur de Veracruz, en donde, en cuestión de años se pasó de ser una región petrolera a ganadera y agrícola.Martín Aguilar recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en México se prohibía el fracking, lo cual fue secundado por las autoridades responsables del Medio Ambiente; sin embargo, dicha práctica sigue vigente.La suspensión que se registró en el Paleocanal de Chicontepec se debió a cuestiones de inversión de las empresas responsables de la explotación del mismo, las cuales no vieron factible seguir invirtiendo en el mismo y se quedaron con los campos asignados para la explotación del petróleo.“Debemos transitar a los espacios de las tecnologías limpias pero no puede hacerse rápido, bruscamente, tiene que haber un proceso donde se vayan resolviendo los problemas de abasto energéticos en el país y se vaya transitando a procesos que no afecten a los territorios de las comunidades”.