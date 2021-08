El Gobernador de Tabasco, nuevo Secretario de Gobernación

El gobernador del Estado de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, tomó la titularidad de la Secretaría de Gobernación ante la salida de Olga Sánchez Cordero, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Adán Augusto López Hernández, quien desde el 1° de enero del 2019 era gobernador de Tabasco, fue nombrado, este jueves 26 de agosto, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como titular de la Secretaría de Gobernación, en sustitución de Olga Sánchez Cordero, quien, a su vez, regresará al Senado de la República.



Entre los nombres que se mencionaban para sustituirla era el del gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, un hombre cercano al Presidente López Obrador y el del director del IMSS, Zoé Robledo.



Adán Augusto López llegó a Palacio Nacional alrededor de las 14:00 horas para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador.



López Obrador escribió en su cuenta de la red social Twitter: “agradecí de todo corazón el apoyo de Olga Sánchez Cordero, quien nos ayudó como Secretaria de Gobernación. Mi amigo, paisano y compañero entrañable, Adán Augusto López Hernández, previa solicitud de licencia como gobernador de Tabasco, será el nuevo Secretario de Gobernación”.



Regresa al Senado



Olga Sánchez Cordero dejó la Secretaría de Gobernación para regresar al Senado y, eventualmente, presidir la Mesa Directiva, según fuentes legislativas.



Sánchez Cordero envió una carta al presidente del Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, en donde manifestó su determinación de reincorporarse a las actividades legislativas como senadora electa para la LXIV y LXV Legislaturas del Congreso.



Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a Sánchez Cordero apoyar desde el Senado las reformas prioritarias del Gobierno y la ahora ex secretaria podría asumir la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores a partir del miércoles 1º de septiembre.



Sánchez Cordero se integra para dirigir y apoyar personalmente las reformas impulsadas por el Presidente, quien le pidió ser su brazo derecho en los trabajos en Congreso para consolidar su Gobierno.



Con el regreso de la ex Ministra al Senado, perdería su escaño la que fue suplente de Olga Sánchez, la actriz Jesusa Cervantes.



Cabe recordar la ex secretaria de Gobernación pidió licencia en la Cámara de Senadores por tiempo indefinido, a partir del 29 de noviembre de 2018, para desempeñarse como Secretaria de Gobernación.



Beneplácito por su decisión



Por otro lado, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, le señaló a Sánchez Cordero el beneplácito por su decisión de reincorporarse como Senadora propietaria.



Resaltó, “la doctora Olga Sánchez Cordero es una mujer con prestigio y con talento, que contribuirá de manera importante al trabajo legislativo que estamos desarrollando y a concretar el proceso de transformación que vive el país, vía la agenda legislativa que nos propusimos”.



“Estamos convencidos que contribuirá mucho a mantener la cohesión y la unidad en nuestra Fracción Parlamentaria, así como en el Senado”, apuntó.