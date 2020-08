El Grande, municipio de Coatepec, registra 2 fallecidos por COVID-19

El agente municipal de la localidad El Grande en Coatepec, Paulino Colorado Durán, indicó que durante los últimos días la población ha hecho conciencia y evita hacer aglomeraciones.



Y es que señaló que en la comunidad ya se registraron dos casos de fallecidos por COVID-19, por lo que la ciudadanía ya tiene más temor del virus.



“La gente si tiene miedo, ya están agarrando conciencia, hace un mes la gente andaba sin cubrebocas”, detalló.



No obstante, admitió que ocasionalmente los vecinos efectúan partidos de futbol, pese a que ya conocen todas las medidas sanitarias y restricciones por la pandemia.



“Ha habido partidos de futbol en el campo, ha habido encuentros entre ellos, entre los vecinos, yo puse todos los anuncios del Ayuntamiento, la gente ya sabe todas las medidas”, dijo.



En este sentido, refirió que hace unas semanas todavía se hacían velorios con gente, sin embargo, aseguró que en estos últimos días ya acude poca o sólo la familia.



“Últimamente se han hecho velorios pero sólo con la familia, la gente ya no está yendo como antes, el lugar es pequeño y si se aglomeraban en los velorios, ahora ya es poca la gente que acompaña. Se les indican las medidas, como el uso del cubrebocas”, comentó.



Finalmente, agregó que el Ayuntamiento ha llevado a cabo sanitizaciones en las calles pero éstas no serán suficientes si la población no realiza las recomendaciones sanitarias para evitar contagios.



“Se ha hecho sanitización y aunque hacen falta acciones, hace más falta conciencia de cada habitante, aunque el Ayuntamiento vaya y rocíe sanitizante, si no hacemos caso de recomendaciones va a haber infectados, que se cuiden y que sigan las medidas”, finalizó.