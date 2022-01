El grupo “Mexicanos por la verdad” se manifiesta contra la pandemia COVID-19, en Orizaba

Un grupo de ciudadanos que dijeron ser parte del movimiento “Mexicanos por la Verdad” se reunieron en la alameda Francisco Gabilondo Soler, en Orizaba, para realizar una protesta en contra de la medidas “satanarias” de la “falsa pandemia”.“La organización de mafiosos contra la salud, la OMS, que la dirige un cuatro que ni siquiera es médico, cambió la definición para poder adoptar que cualquier padecimiento pudiera ser pandemia”, dijo el doctor Darío Manuel López Pineda, integrante del movimiento.Indicó que todo surgió con la intención de reducir la población mundial de 500 millones de personas.Agregó que los medios de comunicación sólo han servido para atemorizar a la gente al hablar sobre esa falsa pandemia, pero, a según sus argumentos, nada se dice que acerca de supuestos alimentos que se venden a la población y le hacen daño, por ejemplo las leches procesadas de cualquier marca, o la comida chatarra.Consideró que las medidas que se promueven como supuesta protección afectan al ciudadano. El cubrebocas, por ejemplo, que no se debería llamar así porque no sólo cubre la boca sino también la nariz, evita la buena respiración.Lamentó que haya alcaldes que pretendan imponer el uso obligatorio y hasta multas a quienes no lo porten, en lugar de trabajar en lo que les corresponde y aumentar la vigilancia de la ciudad.Señaló que no son borregos ni títeres, ni ven un fundamento jurídico para esto, por lo que pedirán al alcalde de Orizaba que fundamente con razones científicas la necesidad del uso del cubrebocas.Los inconformes, libres de cubrebocas, caminaron por la alameda en medio de gritos de “libertad” y “falsa pandemia”.