El hombre acusa a Dios, en vez de ver su necesidad de conversión

En vez de quejarnos de lo que pasa, en vez de protestar por las situaciones difíciles que enfrentamos, en vez de reclamar o rebelarnos contra Dios por aquellas cosas que a veces nos toca vivir -como lo que está pasando en estos tiempos-, es mejor buscar la luz; es mejor encontrar una respuesta, es mejor confiar. Como dice el proverbio: “Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad”.



Es tiempo de buscar la luz, como Nicodemo que fue de noche a ver a Jesús (Jn 3, 1-21). Seguramente fue de noche para no ser visto, por las represalias que podría enfrentar de los fariseos, pero también porque de noche es cuando se escucha la voz de Dios, de noche es cuando el espíritu está más atento a la respuesta de Dios, porque de noche puede uno estar más susceptible y disponible a lo que Dios quiere decirnos.



A diferencia de las disputas que Jesús tenía con los fariseos, ahora con Nicodemo el clima de diálogo es amigable y la actitud de Nicodemo es respetuosa, atenta y humilde para escuchar a Jesús.



Como Nicodemo, también los maestros del espíritu, los guías espirituales que tenemos, han ido de noche a ver a Jesús. Han estado de noche dialogando con Jesús y exponiendo de buena fe las dudas y miedos que el pueblo de Dios está experimentando.



Estos maestros del espíritu han ido a preguntarle a Jesús: “Maestro ¿qué hacemos? ¿qué será de nosotros? ¿qué va pasar con nuestros países? ¿qué será de nuestras familias? ¿qué podemos hacer en una situación difícil y preocupante para todos?



El Señor ha respondido a su pueblo a través de estos maestros del espíritu como el papa Francisco, Sor Verónica Berzosa, el P. Raniero Cantalamessa, el Cardenal Robert Sarah y otros guías espirituales que se proponen encender una vela en medio de la oscuridad. Qué hermoso es en estos días constatar el respeto y la humildad de tantas personas que comparten las respuestas que Dios ha dado a estos maestros del espíritu que nos acompañan en esta tribulación.



¿Qué tenemos que hacer, Señor Jesús? Le hemos peguntado, ¿cómo salir adelante? ¿cómo confiar en ti? ¿cómo darnos cuenta que estamos a salvo contigo? ¿qué tenemos que hacer en este tiempo de tribulación?



La respuesta a Nicodemo es la respuesta que nos da a nosotros: “tienen que nacer de nuevo”. Si ahora nos toca estar encerrados y aceptar esta tribulación es para nacer de nuevo, para nacer a la vida del Espíritu, para pedir que el Espíritu que es tan libre -dice Jesús que el Espíritu es como el viento, no sabemos de dónde viene ni a dónde va- sople en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestra Iglesia y por lo tanto ponga los fundamentos para nacer de nuevo.



Sería muy triste que cuando termine esta tribulación siguiéramos siendo las mismas personas soberbias, egoístas, violentas, vanidosas, sobradas de nosotros mismos, sin ninguna preocupación por el prójimo y los bienes eternos. Qué triste sería que después de una gran tribulación como ésta, regresáramos a nuestras mismas andadas. “Tienen que nacer de nuevo”, es la respuesta de Jesús.



¿Cuánto tiempo va durar esta tribulación? ¿Cuánto se necesita para nacer a la vida del Espíritu? Lo que Dios permita, de acuerdo a la situación de cada quien para aceptar con respeto y humildad que la respuesta de Jesús es lo que más nos conviene en estos momentos difíciles. “Tienen que nacer de nuevo”, no pueden seguir viviendo de la misma manera.



Así lo plantea Sor Verónica Berzosa en una reflexión que ofrece luz y esperanza. "Si el hombre no vuelve con todo su corazón a Dios, todo volverá a ser como antes y el abismo será ineludible. Nuestra esperanza es una persona: Cristo resucitado. Quién mira la vida con fe no muere, y si muere es para entrar en la vida eterna. Esta es la experiencia de la luz radiante de Pascua".



Marginar a Dios de la sociedad y no reconocer la necesidad que tenemos de Él ha sido uno de los grandes errores de nuestro tiempo. «El mayor sufrimiento del hombre de hoy es no poder reconocer la ausencia de Dios como una ausencia».



Hace falta reconocer la necesidad que tenemos de Dios y afianzar un verdadero proceso de conversión que nos lleve a nacer de nuevo, como insiste Sor Verónica: «El hombre en el dolor le pide explicaciones a Dios, sin comprender que precisamente en medio del dolor Dios nos está amando. El hombre acusa a Dios, en vez de ver su necesidad de conversión. Porque la vida es un don, no una prueba».