El Índice de Desarrollo Democrático en Veracruz en 2019

El Índice de Desarrollo Democrático en México (IDD-MX) es un esfuerzo institucional que arrancó en el año de 2010 en el país y, que se publica anualmente (excepto en el año 2016 que no se realizó) en donde participan el INE, el Colegio de México, la Fundación Konrand Adenauer y otros; al documento anual lo definen como “un instrumento destinado al análisis político de fortalezas y debilidades de la democracia mexicana”. Se puede consultar el texto en la siguiente liga: https://idd-mex.org/wp-content/uploads/2020/01/IDD-Mex-2019.pdf ¿Qué mide el IDD-MX?, un conjunto de indicadores agrupados por la medición de cuatro dimensiones de desarrollo democrático, que se incorporan y ponderan en el Índice final. A continuación, se desglosa cada una de las cuatro dimensiones:, con seis indicadores: 1. Voto de adhesión política; 2. Derechos políticos; 3. Libertades civiles; 4. Condicionamiento de libertades y derechos por inseguridad; 5. Compromiso ciudadano; 6. Género en el gobierno., con siete indicadores: 1. Percepción de la corrupción; 2. Participación de los partidos políticos en el poder legislativo; 3. Desestabilización de la democracia; 4. Factor de anormalidad democrática; 5. Factor intervención del gobierno federal; 6. Accountability legal y política; 7. Accountability social., con cuatro indicadores: 1. Desempleo urbano; 2. Pobreza; 3. Desempeño en salud; 4. Desempeño en educación., con cinco indicadores: 1. Competitividad en la relación Estado-Sociedad; 2. Coeficiente de desigualdad de ingresos; 3. PIB per cápita; 4. Autonomía financiera; 5. Inversión.La intensidad del desarrollo se mide a través de las Dimensiones I y II, bajo los siguientes rangos: Desarrollo Mínimo: 0 y 3,000 puntos; Bajo Desarrollo: entre 3,001 y 4,500 puntos; Desarrollo Medio: entre 4,501 y 7,500 puntos; Alto Desarrollo: entre 7,501 y 10,000 puntos. Mientras, que las dimensiones III y IV, se evalúan a través de: Desarrollo Mínimo: por debajo de los 1,000 puntos; Bajo Desarrollo: entre -1,000 y 0 puntos; Desarrollo Medio: entre 0,001 y 1,000 puntos; Alto Desarrollo: más de 1,000 puntos.Después de reproducir la parte metodológica del estudio, que se realiza por cada una de las entidades federativas que tiene el país, Veracruz en el año 2019 aparece en el lugar 31; paradójicamente los gobiernos de Morena se encuentran en los últimos sitios: Chiapas, lugar 30; Puebla, lugar 27; Morelos, lugar 26 y; Tabasco, lugar 22; con la única excepción del gobierno de la CDMX que se encuentra en el 5to., lugar nacional. A diferencia de los anteriores gobiernos estatales, quienes encabezan los primeros lugares son los panistas: Aguascalientes, 1°; Baja California Sur, 2do.; Yucatán 3ro.; Querétaro 4to.A simple vista se podría afirmar que los gobiernos panistas tienen un modelo de gobierno gerencial o más adaptado a la nueva gestión pública y, los gobiernos morenistas aún siguen sosteniendo el viejo modelo burocrático, pero no sólo apunta hacia esa parte dentro de la administración pública, sino que todo se inscribe en la improvisación e inexperiencia en los cuadros gubernamentales, quienes prefieren las lealtades a la profesionalización de sus integrantes. Empero, en el fondo es la quiebra del modelo democrático al reconvertir a las instituciones en entes no autónomas, ya sea a través de reformas legales que desaparecieron como órganos autónomos y pasaron a ser dependientes del poder ejecutivo con fines de control gubernamental y/o político.Es pertinente comentar que Veracruz en el año 2018 se situaba en el lugar 30, ¿qué pasó en un año para que se corriera al lugar 31, con sólo 1,770 puntos?, si bien el deterioro democrático empezó con el gobierno estatal de 2010-2016, quien jugó con una reforma electoral que produjo una minigubernatura de dos años; inclusive, fue el último estado en sumarse a la reforma político-electoral de 2014; dicho sea de paso, el órgano electoral local fue referente de aquella reforma por la nula autonomía de ese instituto, así como del tribunal estatal local, esto se puede leer en la exposición de motivos de aquella reforma electoral federal, al reproducir un informe de una visita que hicieron al estado los entonces senadores Manuel Camacho Solís (+), José María Martínez y Patricio Martínez, en donde un consejero de afinidad fidelista (hoy morenista) que afirmó socarronamente: “el mito del fraude electoral existe en Veracruz, desde la llegada de Hernán Cortés” (sic), frente a ese cinismo de uno de los consejeros electorales, esta entidad federativa fue señalada como la causa para la creación de los OPLE’s y de los Tribunales Electorales Locales.El final de ese sexenio no se puede evaluar porque no existió medición en el año 2016, pero en el 2015, Veracruz obtuvo 4,002 puntos y en el año de 2017 cayó a sólo 332 puntos; en el 2018 aumentó a 659 puntos, pero, aun así, se podría hablar de una herencia de desestabilización de la democracia y de anormalidad, que en dos años fue imposible reconstruir el modelo democrático en el estado.Si bien en el año de 2019 creció el puntaje, paradójicamente se corrió un lugar más, por supuesto que el poder legislativo es que contribuyó de manera directa en ese corrimiento, primero con el juicio político fallido en contra del fiscal de Veracruz; posteriormente con la destitución anticonstitucional del mismo fiscal y, con ese hecho se anuló la división de poderes en Veracruz, si a todo esto le sumamos el cúmulo de pifias jurídicas en este año: a) Consejo Municipal en Mixtla de Altamirano; b) la destitución de magistrados; c) el capricho para que el Alcalde suplente de Actopan no tome posesión; d) la ridícula reforma constitucional-electoral que anuló la SCJN; pues todo esto seguro va a situar a Veracruz en el lugar 32 para este 2020.Finalmente, este estado que le dio identidad y rostro a la nación desde el encontronazo con los españoles, quien ha sido un estado que participó directamente en los tres grandes procesos históricos del país, como lo fueron: la Independencia, la Reforma y, la Revolución y; hoy dolorosamente estamos navegando hacia el basurero de la historia de México.