El INE no está al servicio del pueblo, coincide PT con AMLO

Ante las marchas “en defensa del INE” que se han hecho en el país, contra las iniciativas de Reforma Electoral, el coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, Vicente Aguilar Aguilar, reiteró que el PT está de acuerdo con la opinión de AMLO sobre el Instituto Nacional Electoral.“El Partido del Trabajo coincide con lo manifestado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que organismos como el Instituto Nacional Electoral no están al servicio del pueblo sino al servicio de quienes los impusieron en el cargo”.Comentó que personajes señalados por el presidente podrían trabajar bajo intereses políticos de la oposición.“AMLO exhibe a los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, quienes actúan como operadores políticos de la oposición. No dudemos que pasado el tiempo los veamos postulados a puestos de elección por la oposición”.Por otro lado, refirió que en el ámbito estatal, el Partido del Trabajo apoya las intenciones de Nahle por convertirse en gobernadora de Veracruz.“El PT respalda a la ciudadana Rocío Nahle y demás aspirantes, quienes han declarado su intención de obtener la candidatura de su partido para gobernador”, dijo Aguilar.“Debemos decir que el artículo 116 de la Constitución Federal es muy claro en los requisitos que se necesitan cubrir para poder ser postulado a dicho puesto: ‘Ser nativo del Estado o tener residencia efectiva no menor a 5 años antes del día de la elección’”, concluyó.