El INE “no se va a agachar”

Klaus Barbie fue el oficial nazi encargado de las secciones IV y VI de la temible policía política de Hitler: la Gestapo. Dichas secciones fueron destinadas durante la segunda guerra mundial a Lyon, Francia, lugar donde el despiadado Klaus cometió, entre otros horrores, el crimen de enviar a la muerte a 44 niños (con edades de 3 a 13 años) secuestrados del albergue de Izieu. Después de la derrota Alemana, este fascista que entregó información privilegiada a los E.U. a cambio de ser auxiliado para exiliarse en Bolivia, continuó, en ese país, sirviendo a dictadores, torturando y asesinando IMPUNEMENTE. El llamado “Carnicero de Lyon” es un ejemplo de cómo “el país de la democracia” (E.U.) PROTEGE a quienes le son útiles.



El relato viene a cuenta por la protección que reciben del gobierno gringo SALINAS y quienes le sucedieron en la Presidencia debido a que sirvieron a los intereses de las trasnacionales yanquis. No satisfechos con haber empobrecido a millones de mexicanos, con el pretexto de modernizar y DEMOCRATIZAR al Estado, esos políticos del PRIAN intentaron perpetuarse en el poder creando un sistema electoral controlado por el dinero.



Mediante un proceso fascistoide, iniciado por Salinas (el jefe) y consolidado por su marioneta Enrique Peña Nieto , modificaron la Constitución, reformaron las leyes e implantaron a guardianes de los intereses empresariales en las estructuras del Estado.



Algunos de esos personajes están en el Poder Judicial, otros en la Educación pero sobre todo, cancerberos como Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, hoy se exhiben sin pudor en el Instituto Nacional Electoral. El INE evidenció esa alianza firmando un acuerdo con el expresidente de COPARMEX, Gustavo de Hoyos . Con esa firma, la imparcialidad de Lorenzo, ya disminuida desde 2012 cuando avaló los delitos electorales de su amigo Peña Nieto, voló en pedazos.



El producto inmediato de ese acuerdo fue la cancelación del registro de las candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón, aspirantes a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente. Salinas, vengándose de Félix Salgado por haberlo acusado de ser el asesino intelectual de Colosio, ordenó al presidente del INE ese lance de legalismo extremo contra MORENA porque incumplió en notificar a tiempo gastos de campaña por 19 mil pesos.



Esos consejeros aplicaron la ley con parcialidad facciosa, dado que a candidatos del PRI-PRD, PAN, MC, PES y Fuerza por México que incurrieron en la misma falta, según lo cuestionó la consejera Adriana Favela, NO se les canceló el registro. Conociendo las mañas de la Derecha, lo más probable es que ese hecho sea parte de un plan mayor cuyos objetivos podrían ser inducir desconfianza y desánimo en la gente.



Antes de la elección de 2018, Alfredo Jalife mencionó que el gobierno, en las votaciones, tenía un margen a su favor del 3 por ciento proveniente de los programas sociales, pero que esa ventaja la perdía cuando asistía a votar más del 60 por ciento del padrón electoral. Actualmente, la intención del voto a favor de MORENA supera aquel 3 por ciento. Eso indica que mantendrá la mayoría en el Congreso, siempre y cuando la gente salga a votar y sufrague por sus candidatos. Así que es lógico que la mafia busque disuadir al electorado de ir a votar induciéndoles miedo, decepción y desconfianza; por supuesto complementando lo anterior con todas las triquiñuelas realizables antes y durante la elección.



Sin minimizar el pésimo perfil del mañoso Macedonio, debe reconocerse que el exsenador atrae el voto popular, de ahí su descalificación. Con medias verdades y mentiras completas la mafia del PRIAN-PRD, exhibe la pudrición de MORENA (Veracruz es un ejemplo) para evitar que Macedonio le acarreé votos. Independientemente de que Félix sea o no gobernador o Lorenzo y Murayama sean o no destituidos de sus puestos, el mal ya está hecho; la gravedad del mismo la conoceremos el 6 de junio.



Tal vez, inconscientemente, Lorenzo Córdoba le fue realmente sincero a Loret de Mola cuando le dijo que el arbitro electoral no se “va a agachar”.



Su afirmación es creíble, simplemente porque, al tener gustoso esa postura ante los grandes empresarios, si se empinara un poco más terminaría cayendo de bruces. Su ambición irrefrenable por el dinero le ha conducido, además de corromperse, a violar la fracción segunda del articulo 127 Constitucional que dice: “ningún servidor público podrá recibir remuneración, … , mayor a la establecida para el Presidente de la República”.



El consejero presidente recibe 179 mil pesos mensuales junto con otras cantidades por concepto de prima quinquenal, vacacional, aguinaldo, gastos funerarios, seguro de vida, etcétera. El ingreso de este prepotente racista, cuate del derechista Claudio X González , supera por mucho los 112 mil pesos que recibe el Presidente.



Durante 4 décadas, los prianperredistas , premiaron la avaricia y robaron impunemente. De ese modo jamás se podría generar un desarrollo sano, independiente y justo porque el abuso y la desigualdad son su esencia.



Las resistencias del México profundo saben que el regreso de los asesinos de estudiantes, trabajadores, campesinos, ecologistas; responsables de centenas de miles de ejecutados y desaparecidos, no debe ser permitida porque desprecian la vida de los otros.

Para ellos, igual que para los fascistas, admiradores de Hitler, la exclusión, el exterminio y los privilegios son los principios rectores implícitos en sus políticas públicas.