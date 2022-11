El jueves de esta semana se someterá a votación el dictamen de reforma el Código Penal de Veracruz en materia de encubrimiento, que propone inhibir la red de protección, principalmente familiar a los feminicidas.El diputado local, Marlon Ramírez Marín, dijo que ayer lunes los integrantes de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales firmaron el dictamen, por lo que está lista la llamada Ley Monse.El dictamen contiene la reforma a los artículos 26, fracción II, 345, párrafo primero y la fracción II, y deroga la fracción III del artículo 345 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.La iniciativa de reforma al Código Penal plantea que no se sancionará a quien oculte al responsable de un delito cuando se haga por un interés legítimo y no se emplee algún medio delictuoso, siempre que se trate del cónyuge, concubina o concubinario, parientes colaterales por consanguinidad hasta segundo grado, y pareja de hecho.Por ello, el encubrimiento se debe entender como acción pasiva, porque la familia o los hijos no están obligados a actuar en contra, pero tampoco puedes participar en el ilícito como mover al cuerpo, ocultar evidencia y falsear testimonios.