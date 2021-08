El liderazgo que la UV necesita (VIII)

A semejanza de la “fast food” que invadió nuestra realidad, ahora se generaliza la falsa ilusión de que el éxito y un mayor estatus social están a la mano de la esquina. Sólo es cuestión de ser miembro de un grupo o proyecto que lo garantice. Ya no es necesario construir arduamente algún talento ni razonar sobre el bien común o recurrir a los juicios de valor, sólo es cuestión de seguir las reglas con lealtad ciega.



Y lo peor es que esa visión de la vida fácil, modelada por “actores exitosos” de la política, el pop, los influencers de las redes sociales o la delincuencia, trasmina y permea la creencia en la sociedad de que si ellos lo hacen y les va bien, por qué no hacerlo los demás. El desprestigiado ex presidente Peña Nieto desnudó esa cruel realidad con inusitada desfachatez: “la corrupción es parte de nuestra cultura”. Esa descarada frase es simplemente una condena a que no hay remedio, nada que hacer al respecto.



Por el contrario, hay mucho que hacer y buena parte de las acciones necesarias están relacionadas con la cultura y la educación. Está comprobado que cuando los medios y expresiones culturales enaltecen la naturaleza, la estética humana, los grandes valores y realizaciones, el talento individual y colectivo o las mejores expresiones de organización, se están modelando actitudes y aptitudes de engrandecimiento social. No se propone esconder la realidad, se trata de enfrentarla mostrando formas alternas de comportamiento social que empoderen a las comunidades hacia una vida mejor.



Hoy, en lugar de fomentar la certidumbre de que nuestro destino nos pertenece gracias a nuestra capacidad individual y colectiva, los medios de información y las redes sociales nos inundan de desgracias y anomias sociales sin análisis críticos que ofrezcan pautas de reflexión y organización que las superen. Se trata únicamente de una denuncia cotidiana del remolino que nos conduce irremediablemente al caos.



Habrá que rastrear en nuestra historia las razones culturales que nos han conducido a despreciar el talento. En otras sociedades, señaladamente aunque no unicamente de origen anglosajón, el talento no sólo se reconoce sino que se continúa estimulando hasta lograr los más elevados ejemplos de creatividad y genialidad, en todos los ámbitos: científico, humanístico, artístico, tecnológico, deportivo y ocupacional. Sobran ejemplos de connacionales que al no encontrar reconocimiento y oportunidades en nuestro país, migran a otras naciones donde sí aprecian su capacidad, destacan y triunfan.



El refrán popular sobre la canasta de cangrejos que no permiten salir a sus compañeros para que compartan su miseria es terriblemente ilustrativo de una sociedad que no avanza porque no permite que el talento sobresalga ante la mediocridad. Pero más allá de las razones históricas, es indispensable actuar para cambiar mentalidades y formas de organización social que inhiben el verdadero potencial de México. Y para ello hay que combatir el desorden y la mezquindad con los buenos ejemplos.



La educación tiene mucho que aportar para recrear una sociedad justa, capaz de construir un futuro mejor para todos. Pero no nos dejemos engañar, no se trata de cualquier educación improvisada, ofrecida por personal sin el perfil docente necesario, sin el compromiso ético indispensable para honrar la misión más importante de una sociedad, la de formar sólidamente a las próximas generaciones. Quienes crean opciones educativas al vapor, desatendiendo estándares y evaluaciones, sin personal auténticamente capacitado ni condiciones didácticas básicas, están ampliando la desigualdad social y con ello, fomentando la ignorancia que es parte consustancial de la marginación.



Y peor aún cuando se trata de individuos que pretenden liderar la educación con credenciales académicas impresentables. Ya lo hemos comentado antes, hay que llevar la mejor educación donde más se necesita y hay que fomentar en los educadores una auténtica formación profesional.



En el caso de la Universidad Veracruzana (UV), su papel en la formación de valores es de la mayor trascendencia y no sólo en lo que respecta a sus egresados sino a la sociedad en general. Dicha tarea se emprende desde la divulgación cultural que realiza; en sus contenidos educativos, sus tareas de promoción y reconocimiento del talento y del esfuerzo; y desde el modelamiento de su personal. Un maestro autoritario que impone su criterio a los alumnos y colegas no es un modelo a seguir en cuanto a tolerancia y respeto a lo diferente. Líderes académicos o autoridades universitarias impregnados de soberbia o mezquindad no cumplen con el requisito de un buen modelo institucional y social.



Y ese es un tema de fondo, porque en ocasiones los puestos jerárquicos de la UV no son ocupados por los individuos más destacados en esa función. Las vicisitudes y circunstancias llevan a que personas sin el talento requerido ocupen posiciones de alta jerarquía. Si a ello se agregan problemas de personalidad con la creencia de que el puesto hace a la persona, de seguro habrá problemas de disfuncionalidad orgánica e inestabilidad institucional.



Por todo ello, la rectoría de la UV necesita el mejor líderazgo académico; con trayectoria y capacidad mostrada en las funciones sustantivas de la universidad y en otras gestiones externas; con la sensibilidad y capacidad requerida para rodearse del mejor talento institucional en cada cargo; con una auténtica disposición y pasión por hacer de la UV una institución líder en el país; con una sólida formación en valores que lo convierta en modelo institucional y social; con un claro compromiso por el engrandecimiento social mediante la consolidación de una misión universitaria trascendente: con la sencillez de trato, la convicción y la capacidad de convocatoria para atraer hacia la Universidad a múltiples aliados que se sumen al esfuerzo colectivo de la UV por el bien común.



La Junta de Gobierno está llamada a contribuir, dentro de sus importantes atribuciones, a que la máxima casa de estudios de Veracruz sea un auténtico modelo nacional.