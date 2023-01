El martes habría “norte” prolongado y descenso de temperatura en Veracruz

Pronósticos de la Secretaría de Protección Civil advierten de condiciones de frío, lluvia y un evento de “norte” entre martes y viernes de la próxima semana.“En la semana que entra, el martes 24 por la mañana estaría llegando otro Frente Frío que para la tarde del martes estaría recorriendo Tamaulipas y Veracruz y el miércoles 25 estaría en la zona sur del estado”, dijo el subcoordinador del Pronóstico Meteorológico y Estacional, Federico Acevedo Rosas.De no variar los pronósticos, el nuevo sistema generaría vientos de “norte” de entre 90 y 95 kilómetros por hora en la costa.“Si esto no cambia, sería un evento de ‘norte’ prolongado que haría que las temperaturas pudieran descender entre esos días (jueves-viernes)” añadió.En lo inmediato, Acevedo Rosas proyectó que a partir del 22 el Frente Frío 26 recorra los litorales de Tamaulipas y parte de Veracruz, con rachas de viento por debajo de los 75 kilómetros por hora.“Y a diferencia de otros frentes, éste podría ser más húmedo o por lo menos desarrollar más actividad de nublados” dijo.Ante dicha previsión, Protección Civil emitió el Aviso Especial ante riesgo de viento de 60 a 75 kilómetros por hora en la costa y lluvias en regiones de montaña.Respecto de la actual temporada invernal, Acevedo Rosas observó que la actual temporada de frentes fríos “quedó a deber”, en vista del baja incidencia de sistemas con vientos con rachas por debajo de los 100 kilómetros por hora.“Hace que el invierno o esta temporada nos quede a deber porque no está enfriando lo que debería de enfriar, todo lo que no es normal pues no es bueno y no está siendo normal como ha sido en otros años”.