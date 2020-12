El nuevo antagónico de Clint Eastwood en cine es mexicano y responde al nombre de Horacio García Rojas, protagonista de la serie "Diablero".



El actor es uno de los personajes central de "Cry macho", historia que cuenta el viaje de una vieja estrella de rodeo, quien ayuda a un joven que huye de su familia alcohólica para que pueda entrar a Texas desde México.



García Rojas, junto con los también mexicanos Eduardo Minett y Natalia Traven conforman el team nacional del filme dirigido por Eastwood, de 90 años.



“Fue un proceso normal de casting como entré, cuando te dicen que es una película con esa leyenda en el cine te emocionas, lees y haces una escena que aparentemente no es complicada pero quieren ver ciertas cosas”.



“Creo querían a alguien con la capacidad de ser una amenaza constante pero relajado, luego le dices a tus agentes que le echen galleta para estar y un mes después, se recibe la confirmación”, cuenta el actor.



La cinta, ubicada en la década de los 70’s, se rodará en locaciones de Nuevo México, EEUU, para el cual se han dispuestos todos los protocolos sanitarios contra el COVID-19.



"Cry macho" será la producción 42 que Eastwood dirija. En su filmografía se encuentran "Río místico", "El francotirador", "Cartas desde Iwo Jima", "Los imperdonables" y "Golpes del destino", estas dos últimas mereciéndole el premio Oscar a Mejor Dirección.



A pregunta expresa, García Rojas indica que el color de piel no será sinónimo de negatividad en la historia.



“Somos personajes con matices, no es blanco igual a bueno y moreno a malo. Son todos personajes con matices porque sí, evidentemente, es algo que siempre está en la polémica del papel de los individuos racializados en la industria masiva del cine; hay morenos que son la esperanza en la película”, precisa.



García Rojas ha trabajado en la serie "Narcos: México" y protagonizado los filmes "La carga" y "Morenita, el escándalo". Inició su carrera cinematográfica en 2008 a lado de Tilda Swinton ("Doctor Strange" y "Michael Clayton"), tras lo cual ha integrado producciones como "La querida del Centauro", "Texas rising" y recién estuvo en cines con "Sin origen".



“("Cry macho") sería un bálsamo para mi carrera y la importancia de estar con una institución del cine, una de las últimas leyendas vivas del cine, inmortal en su filmografía”, considera.



García Rojas se suma a los actores nacionales que, en los últimos tiempos, han estado en roles principales de películas internacionales, entre quienes se encuentran Diego Luna con "Rogue One: una historia de Star Wars"; Eréndira Ibarra, actualmente rodando "Matrix 4" y Joaquín Cosío en la secuela de "Escuadrón suicida", a estrenarse en 2021.