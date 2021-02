El nuevo partido Fuerza por México abre sus puertas a quienes salten de MORENA

El dirigente estatal de Fuerza por México, Eduardo Vega Yunes, confirmó la incorporación a las filas de este partido del ahora exsecretario General del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Veracruz, Gonzalo Vicencio Flores.



En entrevista señaló que ya se formalizó en el Comité Ejecutivo Nacional su adhesión como delegado nacional en el Estado, con el aval del Comité Directivo Estatal, la cual se concretará mañana jueves.



Además, añadió que la diputada expriista, Regina Vázquez Saut, será secretaria General Adjunta.



“A mí me da mucho gusto, porque Regina es una mujer valiosa, talentosa y guerrera, vamos a tener una aliada los veracruzanos, una sureña que lucha siempre por los valores de la gente y eso para mí es un gran acierto del Comité Nacional que preside Gerardo Islas Maldonado”, manifestó.



Vega Yunes estimó que tras la salida de Vicencio Flores de Morena otros militantes y seguidores de ese partido renunciarán y se adherirán a Fuerza por México, donde dijo, estarán abierto a recibirlos.



“Somos un partido abierto, plural, que recibe sin importar el origen partidista y hoy, así como compañeros de MORENA, también abrimos las puertas, que no han encontrado su espacio en sus corrientes políticas, a que vengan a Fuerza por México, del PAN, del PRD, del PRI, de otras corrientes aquí tienen su casa”, precisó.



Presumió que así como Gonzalo Vicencio, muchos ciudadanos se han afiliado al partido que lidera en Veracruz, desde alcaldes y operadores políticos de otras fuerzas partidistas.



“Como lo dije, hoy se está demostrando que vamos a ser un partido del más de 10 por ciento, vamos a ser un partido que contará con bancada en el Congreso Federal, en el Congreso Local y vamos a presentar las 212 ofertas políticas a las Alcaldías con planilla completa”, aseveró.



“Tato” Vega no consideró que la salida del líder morenista debilite aún más al Movimiento de Regeneración Nacional en la Entidad, sino que para él, “son enroques que se dan en cada proceso electoral, no sólo en ese partido, sino en los demás, sobre todo cuando hay conflictos por alas coaliciones.



En sus palabras, apuntó que la polarización que trajeron las alianzas oficialista y opositora generó que los grupos que se oponen a las mismas, decidan irse a otras corrientes como la que él encabeza.



Para finalizar, Vega Yunes añadió que Fuerza por México es “una verdadera fuerza política, una plataforma nacional, con la base de las mejores mujeres y mejores hombres, vamos a lograr un gran proyecto para este 2021”.