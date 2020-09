El “nuevo PES” no es un partido religioso, es incluyente: Gonzalo Guízar

El diputado local Gonzalo Guízar Valladares se perfila para ser el dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario (PES), el único de las siete agrupaciones que logró su registro ante en Instituto Nacional Electoral (INE).



Durante entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, el legislador dejó en claro que no son un “partido élite” de MORENA y aunque siempre se les ha etiquetado como un instituto religioso, eso es falso.



Y es que recordó que así se quiso dar a entender “perversamente” por los consejeros del INE, Lorenzo Cordova y Ciro Murayama, durante la sesión en la que aprobaron el registro con 6 votos a favor y 5 en contra, no obstante, aseguró que no violentaron el Estado Laico.



“Somos respetuosos del Estado Laico, reconocemos la separación Estado-Iglesia, venimos de profesar una fe en lo personal, yo como Cristiano evangélico, pero en el partido la gran mayoría con cristianos católicos, ateos, de todo, es un partido incluyente”, sostuvo Guizar Valladares.



Sobre las asociaciones religiosas que participaron en las asambleas para conformarse como partido, dijo que los 15 supuestos ministros de culto ya demostraron que eran apoderados legales de las asociaciones.



“Eran contadores, pero los consejeros del INE (Cordova-Ciro), de manera muy fácil acusan y quieren desprestigiar la imagen de una institución política que hace un gran esfuerzo ante los demás por conformarse y consolidarse para ser una alternativa sería”, asentó Gonzalo Guízar al aclarar que no todos los ministros de culto son del PES.



Además, dijo que en las 7 organizaciones que aspiraban a ser partidos políticos asistieron ministros de culto a sus asambleas, pero sólo mencionaron al PES en este tema.



El Partido Encuentro Solidario, expuso, cumplió con todos los requisitos y contó con el respaldo de la población de manera que este nuevo partido suma en el país a más de 420 mil afiliados, por lo que se superó el número que planteó el INE, así como en el caso del número de asambleas por lo que había duda de la legitimidad del nuevo instituto para que le asignaran el registro.



Guízar Valladares dejó en claro que esta nueva fuerza política cuenta con los activos para participar en el próximo proceso electoral, donde postularán a los mejores ciudadanos para representar al partido y a los ciudadanos.



No descartó que la dirigencia estatal del PES en Veracruz recaiga en su persona y la nacional en el líder Hugo Eric Flores Cervantes, tal como se encontraba en Encuentro Social.



No obstante, esto se definirá en el Congreso nacional a realizarse el 19 o 20 septiembre, donde se elige comité nacional y se definen fechas para lo propio y la conformación de comités estatales y municipales.



El PES, espera que con su participación en el proceso electoral, logren conformar una bancada de 15 diputados a nivel nacional y en el estado mantener dos diputados e incrementar sus adeptos para las próximas elecciones.