Un reportaje del diario El País advirtió por presuntos desperfectos en la operación de la Central Nucleoeléctrca de Laguna Verde el pasado 30 de octubre, donde ocurrió un “LOOP”, esto es, una pérdida de electricidad externa.Una nueva publicación del periódico español sobre la planta otra vez generó reacciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); de la secretara de Energía, Rocío Nahle García y del Gobierno del Estado de Veracruz, al calificar el trabajo de “fuera de contexto”, “falso”, y “alarmista”.La nota titulada “Alerta roja en la Central Nuclear de Laguna Verde por un apagón”, difundida por El País en su diario electrónico difunde que la Unidad 2 (Reactor) de la Central registró el 30 de octubre pasado un paro por la inoperabilidad de uno de los transformadores eléctricos principales de la generadora.El incidente ocurrió a las 19:53 horas del sábado 30 de octubre cuando se “disparó” (aceleración) el transformador del LOOP y por lo cual entraron en operación los tres generadores diésel de emergencia.Un testigo de El País relató que se pararon los instrumentos de control de aire (CIA, en inglés), y estos proveen de aire a presión para operar equipos relacionados con la seguridad en el edificio del reactor.“Posteriormente al paro, personal de la CNLV detectó derrame de agua contaminada a las 21:00 proveniente de los sistemas de drenaje de equipo y desechos radiactivos en tres niveles del edificio de la U2 y cuya medición de radiactividad arroja niveles altos”, publicó El País.“Los operarios tuvieron que utilizar lámparas de mano y de sus celulares para trabajar. Se generó muchísima contaminación radiactiva”, citó la misma fuente anónima del país.Este “LOOP”, dijo el diario, ocasionó la indisponibilidad del programa de búsqueda e impresión de documentos, como manuales, procedimientos y diagramas.Comisión Federal de Electricidad (CFE), operadora y administradora de Laguna Verde, respondió al reportaje cuestionando no solo las fuentes, sino los intereses del diario español con la central nuclear.“La Nucleoeléctrica LagunaVerde opera de manera segura y confiable. El País reiteradamente ha utilizado fuentes falsas, ¿cuáles son sus intereses para alertar sobre la seguridad de la planta?”, reprochó CFE en la red Twitter.CFE aclaró que el paro consistió en un ejercicio “programado”, para efectuar mantenimiento preventivo a una turbobomba de agua de alimentación de la Unidad No.2 por un periodo de 10 días.“¿Qué oscuros intereses tiene el periódico El País para alertar a la población de manera irresponsable sobre la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde? Las afirmaciones que este periódico ha hecho en una nota del 6 de noviembre no tienen ningún fundamento técnico. Es muy sospechoso que los textos que este medio de comunicación ha dado a conocer sobre Laguna Verde en las últimas fechas citen frecuentemente fuentes anónimas. ¿Está seguro El País que los datos que le filtran son confiables y no tienen otros propósitos?”, reiteró la Comisión en comunicado.Aclara que minutos después, los generadores diésel de emergencia fueron puestos nuevamente en condición de reserva, cuando la energía externa fue restablecida a su condición normal.Asimismo, negó que exista en la Central alguna clasificación de “alerta roja”, por lo que esta declaración del texto del 6 de noviembre de El País se encuentra fuera de todo contexto y es completamente falsa.La CFE también afirmó que en ningún momento hubo liberación de líquidos radiactivos, como lo menciona la nota.“El derrame de agua que se menciona, no fue parte del evento de pérdida de energía, y fue reportado por los altos estándares que rigen a la central, siendo un proceso rutinario la descontaminación de pequeños derrames que durante la operación normal llegan a ocurrir”.“Tampoco se tuvo pérdida de alumbrado en ninguna parte de los edificios y los sistemas, puesto que los generadores diésel de emergencia suministraron la energía necesaria en milisegundos” agregó la CFE.La Comisión confirmó que sí se presentó una pérdida de alimentación eléctrica externa, aunque dicha situación la contemplan las unidades de la Central Laguna Verde.Por su parte, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, calificó en Twitter de “alarmistas y falsas” las notas informativas sobre la operación de Laguna Verde.“La operación y mantenimiento de la planta nuclear de Laguna Verde, es segura y confiable cumpliendo con los más altos estándares internacionales”, publicó la noche del sábado.Abundó que las notas alarmistas y falsas rayan en una gran irresponsabilidad.“Que quede claro ¡México va por su seguridad energética!”.Por su parte el Gobierno de Veracruz lamentó también en redes la “tergiversación” del diario español, y reprochó que este no cuide el rigor periodístico con respecto al funcionamiento de Laguna Verde.“Quizá no se han enterado que difícilmente van a causar zozobra o falso alertamiento pues en Veracruz tenemos ingenieros veracruzanos altamente capacitados como trabajadores de esa central y saben de qué se trata un paro programado para mantenimiento de una turbobomba. Con gusto les ofrecemos que cualquier estudiante de sexto a octavo semestre de una facultad de ingeniería eléctrica de Veracruz se los explique por si en España no lo encuentran”.