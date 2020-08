El PAN Veracruz no está a las órdenes de nadie, ni de Yunes

El Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de Veracruz no tiene dueño y no está a las órdenes de Miguel Ángel Yunes Linares, afirmó el dirigente estatal, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, al asegurar que el instituto es de los militantes y desde los comités municipales se hace un trabajo coordinado con el Comité estatal.



“El partido no está a las órdenes de nadie, más que de los militantes y se maneja con acciones que van encaminadas a atender y servir. Es parte del trabajo que hace Acción Nacional, ver por los comités, por los militantes y ver el trabajo en conjunto”, expresó el líder estatal durante entrevista.



Y es que debido a la división interna por la pugna que mantiene el grupo yunista con la actual dirigencia, el partido podría llegar dividido al proceso electoral 2021; no obstante, y a decir de Guzmán Avilés, se está haciendo un trabajo de unidad, con la finalidad de buscar el bien común.



Al cuestionarle si habrá coordinación con el grupo yunista o si ya hay acercamiento con ellos, sostuvo que en la dirigencia están abiertos a trabajar con todo aquel que se quiera sumar con las reglas de Acción Nacional.



Estas normas, aseveró, no son del dirigente, ya están establecidas por el Comité estatal y nacional.



“Nosotros no inventamos nada, las convocatorias y todo, están apegadas al reglamento y no podemos salirnos de eso”, comentó.



En este sentido, insistió que el partido marca las normas y así es como deben trabajar todos, por lo que su compromiso con la militancia es hacer respetar la normatividad que rige al partido.



“Ese fue mi compromiso, que hicimos desde un inicio en la campaña cuando fui candidato y eso es lo que vamos a cumplir”, asentó el líder partidista.



Sobre los ocho diputados panistas que votaron a favor de la propuesta de Magistrados que envió el Ejecutivo estatal al Congreso del Estado, a pesar de que el PAN habría acusado irregularidades e ilegalidad en la misma, dijo, que esto actos tendrán consecuencias.



Al respecto, explicó que los legisladores de Acción Nacional que votaron a favor de esta propuesta sabían que existían amparos y que aprobarlo representaba una violación a la legalidad, por lo que no podían emitir un voto para dañar a quienes cumplen con las normas.



No obstante, aclaró que al momento de votar es determinación de cada legislador el sentido que dan a su participación, pero como servidores públicos tienen responsabilidades.



“Ya vieron que hay una denuncia, que hay situaciones legales como lo que está pasando en el Congreso de Nuevo León”, asentó al referirse a la posibilidad de que destituyan a todo el Congreso de esa entidad por desacato.



En este punto, el dirigente dejó en claro que los diputados debieron separar las situaciones, ya que la votación no tenía que mezclarse con temas políticos y debieron dar prioridad al tema de legalidad.



El caso del actuar de los 8 diputados pertenecientes al grupo de los Yunes ya se encuentra en la Comisión de Orden y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional y ellos determinarán las sanciones, acotó.



“Según lo que ellos determinen, las sanciones pueden ser desde retirarles los derechos a participar en el proceso electoral y hasta la expulsión, dependiendo de la gravedad que ellos cometieron; la comisión es la que dictamina”.



Definió que es probable que estos diputados obedezcan a intereses particulares, incluso no descartó que pudieran haber logrado un acuerdo para emitir esa votación, aunque dejó en claro que no tiene conocimiento o sustento de ello.



Para finalizar, el dirigente estatal del PAN, mencionó la importancia de que los diputados entiendan que el trabajo legislativo no es una situación de grupos y que ellos representan al PAN, no a un grupo político.



“Y un servidor representa al PAN y el partido no tiene un dueño, es de todos los militantes y de esa manera nos tenemos que conducir dentro de los reglamentos y estatutos que nos marca el instituto y si ellos ni lo hacen, existen las sanciones bien estipuladas en el reglamento”.