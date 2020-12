El panista Omar Miranda peleará por ser Alcalde de Xalapa

El diputado y coordinador de la Bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, Omar Miranda Romero, se destapó oficialmente para contender por la Alcaldía de Xalapa, en los comicios del 6 de junio de 2021, al precisar que “ahí vamos a estar presentes por supuesto”.



Al afirmar que lo primero que necesita la ciudad “es un buen Gobierno”, añadió que su partido lo haría con él al frente de la administración municipal capitalina.



“(El PAN podría hacer un buen gobierno) conmigo, por supuesto y podría hacerlo teniendo siempre en cuenta que el bien común y el trabajo generado por los ciudadanos pero sobre todo encabezados por un buen Gobierno, es lo generará buenos resultados”, dijo en entrevista para Alcalorpolitico.com y TeleClic.tv.



Aseguró que el blanquiazul tendrá “una gran oportunidad” para dirigir la administración municipal el próximo año y para demostrar “que las cosas bien planeadas, bien hechas dan buenos resultados, como se ha hecho en otras ciudades, no sólo de Veracruz, sino de todo el país”.



Miranda Romero refrendó que a esas urbes han llegado gobiernos panistas a lugares con grandes dificulates como las hay en Xalapa, no sólo en los temas normales como salud, seguridad, infraestructura, sino con déficits en lo económico, falta de ordenamiento administrativo, de planeaciones y metas y han logrado cambiar y transformar la vida en esas ciudades.



Esperará disputa interna por candidatura



No obstante de sus aspiraciones, dijo que esperará la contienda interna de su partido, en la que se definirá el candidato a la Alcaldía de Xalapa y es que se sabe que otro de los interesados en la nominación es su homólogo en el Congreso local, Sergio Hernández Hernández.



“Nosotros vamos a esperar que salgan las convocatorias, hay muchos rumores de que ya hay un candidato, de que hay otro y no hay que confundirnos, porque hay mucha gente que busca hacerlo”, enfatizó.



Reafirmó que hasta el momento no ha salido la convocatoria para el proceso interno del PAN, ni se ha concretado la alianza parcial con el PRI y el PRD, el cual “va caminando, va trabajándose, entiendo, por las dirigencias de los partidos cuáles municipios van a entrar en esta alianza”.



Dijo que todavía hay varios procesos que desahogar antes de contender por la candidatura al Ayuntamiento capitalino y él lo que está haciendo es seguir trabajando y dando resultados y acciones a los ciudadanos xalapeños “y éste es nuestro cometido y nuestro objetivo”, sostuvo.



Se requiere definir áreas prioritarias



El líder de los diputados panistas en la actual Legislatura del Estado sostuvo que la Capital veracruzana requiere una gestión que defina las áreas prioritarias para mejorarla y que sepa que los problemas no provienen únicamente de la administración anterior, sino de varias atrás.



“Los temas del agua, de la basura, de la seguridad no se generan desde el momento en que llega un nuevo gobernante pero tampoco desaparecen como por arte de magia, como lo quisieron hacer creer los de MORENA y la Cuarta Transformación”, criticó.



Al abundar sobre la elección del próximo Alcalde de la ciudad, prevista para el 6 de junio de 2021, Miranda Romero dijo que se necesitan políticas públicas claras que ayuden a detener las tendencias negativas como la violencia contra las mujeres, donde Xalapa ocupa los primeros lugares.



Añadió que en el rubro de seguridad ese tipo de situaciones no se han podido abatir, sino que han aumentado los robos a casa-habitación, a transeúntes, cristalazos a vehículos y otros delitos del fuero común.



“Es un tema que debería estarse abatiendo (…) se terminó el tercer año para el Alcalde de MORENA y no tiene idea de nada. Ha tenido que tomar datos de hace tres años para poder, por lo menos, dar algún número pero no ha dicho todo lo que ha regresado a la Federación y que eso, ante las solicitudes de los ciudadanos y las colonias, podría haber ayudado en gran medida”, cuestionó.



No va a estar sencillo para el siguiente Alcalde



El legislador panista coincidió en que para el siguiente Alcalde no va a estar sencillo tomar las riendas del Gobierno de Xalapa, considerando los subejercicios en los que cayó la administración del morenista y que se traducirán en menos recursos, además por la falta de obras y otras situaciones más.



Dijo que esto se podrá resolver con una buena administración, con una planeación suficiente, con honradez y con transparencia real en todos los procesos. “Creemos que si realmente hay un plan claro y una estrategia trazada, poco a poco con la ayuda de los ciudadanos podrá darse la vuelta a este tema”.



Omar Miranda acotó que es triste ver la Capital del tercer Estado más importante en población pero con un alto rezago en economía, en cultura, en obras y en más área.



“Eso no se merecen los xalapeños, ellos necesitan un buen Gobierno, una ciudad a la altura de nuestro Estado, eso estamos esperando y eso seguramente va a suceder”, expresó al recordar que el PAN nunca ha gobernado Xalapa, sólo ha logrado diputaciones locales y federales.



En alianzas debe prevalecer el bien común



Con respecto a las posibles alianzas con el PRI y PRD, dijo que por encima de los partidos políticos está el bien común y en el PAN, éste es el postulado más importante.



“El bien de todos por encima del bien particular, eso los panistas deben saberlo muy bien (…) y en este caso se está aplicando bien al pie de puntillas, porque se están dejando de lado las diferencias de hoy y ayer con otros institutos mirando hacia el futuro para rescatar a nuestro país, nuestro Estado y nuestra ciudad”, apuntó.



Sostuvo que será “mezquino” no pensar en el bien de todos y añadió que hay empresarios que les han hecho saber la necesidad de dicha coalición que genere un contrapeso al régimen de Morena.



“El PAN está dispuesto a dar lo que tenga que dar y mirar hacia adelante y buscar coincidencias”, reiteró el legislador local.