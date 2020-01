El plástico no me quita el sueño

Mi corazón palpita con tu encuentro…

Uno de los primeros ejemplos fue el invento de Alexander Parkes en 1855, denominado parkesina a partir de su propio nombre. Es lo que hoy en día conocemos como celuloide.

El policloruro de vinilo (PVC) fue polimerizado por primera vez entre 1838 y 1872.

Un avance fundamental tuvo lugar en 1907, cuando el químico belga-americano Leo Baekeland creó la baquelita, el primer plástico fabricado en serie realmente sintético.



Hemos aprendido desde entonces –decía José Revueltas- que la única verdad, por encima y en contra de todas las miserables y pequeñas verdades de partidos, de héroes, de banderas, de piedras, de dioses, que la única verdad, la única libertad es la poesía, ese canto lóbrego, ese canto luminoso.Por eso me alegra escuchar tus menudos pasos acercándose amorosamente; te miro y alejas de mí todo temor y vanas preocupaciones, haciéndome ver con claridad los verdaderos fantasmas que intentan espantarme el sueño por la noche. Pienso en ti y se pone en marcha la búsqueda poética de la verdad. Es así como conjuro al fantasma del plástico, azuzado por las redes sociales, intentando ubicarlo en su justa dimensión. Para acercarse a la verdad nada mejor que el método histórico dialéctico, acompañado de la verdad poética, ese canto lóbrego, ese canto luminoso, que consiste en comprender cómo las cosas han devenido en lo que son, aquí y ahora, en este lugar y tiempo concretos.Averiguo que antes del plástico sintético, fabricado por el hombre, materiales naturales como el betún, la goma , la laca o el ámbar eran utilizados para diversos fines. Luego de aproximadamente 100 años de investigaciones y pruebas, en la década de los 50 aparecen diversos materiales plásticos y es el boom de este material, sustituyendo las funciones de los productos naturales. Desde confeccionar vestimenta con nylon, fibra artificial, hasta envasar o hacer juguetes, el uso del plástico se ha expandido por todo el mundo, tanto en grandes ciudades como lugares remotos. Tal es así que algunos consideran que esta es la edad del plástico (como analogía a otras etapas históricas del hombre).El plástico se crea como respuesta a las necesidades de un modo de producción que se sustenta en la mercantilización de la producción y reproducción de la vida. La función útil de algún objeto o del trabajo humano –su valor de uso- se subordina a su valor de cambio, su valor mercantil. De esta manera, especialmente a partir del siglo veinte, se ha establecido una coevolución entre hombre y tecnología, de tal modo que resultan impredecibles las consecuencias de introducir un nuevo producto tecnológico en este complejo ecosistema; cómo han sido los casos de los combustibles fósiles y el plástico.Desde los albores de la historia, la especie humana se ha esforzado por crear materiales que ofrezcan beneficios de los que carecen los materiales naturales. La evolución del plástico empezó con el uso de materiales naturales que tenían propiedades plásticas intrínsecas, como la laca o la goma de mascar. El paso siguiente en la evolución del plástico fue la modificación química de materiales naturales como el caucho, la nitrocelulosa, el colágeno o la galalita. Finalmente, la gran diversidad de materiales completamente sintéticos que reconocemos como plásticos modernos aparecieron hace unos 100 años:Desde la creación de Baekeland, se han creado y desarrollado muchos nuevos plásticos que ofrecen una amplia gama de propiedades deseables, y que todos tenemos en casa, en la oficina, en la fábrica y en el coche. No podemos prever lo que va a aparecer en los próximos cien años, pero estamos seguros de que para el plástico, ¡no hay límites!Suenan las alarmas: Los productos hechos con plástico se han desarrollado velozmente y en grandes magnitudes. Sumado a que los precios pueden ser inferiores a los de productos naturales y el perfeccionamiento de la tecnología, el uso de plástico se ha incrementado y con ello su impacto.El medio marino es el más afectado y su degradación es más perjudicial que en tierra. Además, recibe el mayor porcentaje de los deshechos plásticos. Según informes, recibe más de 200 kilos de plástico por segundo Entre 2010 y 2013 científicos que estudiaban el cambio climático en los océanos detectaron 5 islas formadas por este material (2 en el Pacífico, 2 en el Atlántico y 1 en el Índico).En consecuencia, ecosistema y especies están amenazadas. Es conocido el caso de tortugas y aves marinas que han muerto por la ingesta de plástico que les ocasiona enredos, asfixia, estrangulación o desnutrición. Esta invasión de plástico anuncia una catástrofe ecológica de graves consecuencias planetarias.Cómo reducir el uso de plástico:El Día Mundial de los Océanos , por ejemplo, nos recuerda la importancia de los océanos para nuestra vida y de aquello que los afecta, como este material. Sin embargo, no alcanza con una vez al año. Debemos interiorizar el hecho de que somos parte de la naturaleza y que necesitamos de un ambiente sano para vivir.Reducir el uso de plástico está acompañado de una vida menos consumista, en la que nos demos cuenta qué es realmente lo necesario y qué podemos evitar.Consuélame con tu abrazo, amor de mi vida, llévame en un beso a donde no existen principio ni final. Aleja de mí esta pesadilla.Reflexionar para comprender lo que se ve y no se ve.