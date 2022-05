El PRD no está en riesgo de desaparecer: Sergio Cadena

Aunque reconoció que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) perdió distritos importantes en el pasado proceso electoral y que muchos de sus militantes se han ido “por la presión” del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), el presidente del Comité Estatal del Sol Azteca, Sergio Cadena, negó que su partido esté en riesgo de desaparecer.Incluso, aseguró que llegarán nuevos liderazgos como una forma de reforzar las estructuras.“El PRD no corre riesgo de desaparecer ni mucho menos, por eso el interés de reforzar nuestras estructuras y están llegando actores nuevos que no militaban en el PRD pero que lo han visto como una buena oportunidad de participar y estoy convencido que vamos a hacer anuncios importantes de liderazgos que se suman al PRD”, dijo.En entrevista, Cadena rechazó nuevamente la iniciativa de Reforma Electoral del Presidente, principalmente porque el planteamiento de desaparecer al Instituto Nacional Electoral es innecesario porque cada vez ha hecho un trabajo más “profesional”, mientras que el OPLE, con “algunos errores”, ha realizado un trabajo importante.Acusó que la iniciativa de reforma de Andrés Manuel López Obrador responde a que quiere jugar un partido de futbol, sin árbitro y sin equipo contrario.“En un 90 por ciento el PRD la rechaza, no estamos de acuerdo en lo que plantea el Presidente, que quiera desaparecer los órganos autónomos, el INE y el OPLE, no hay que desaparecerlos porque han funcionado desde su creación que por cierto fue impulsado por el PRD”.Finalmente, aseveró que reducir las prerrogativas a los partidos políticos es un grave error, porque si bien se debe ahorrar, sólo a través del financiamiento público se podrán fiscalizar los recursos que se apliquen en los organismos políticos.