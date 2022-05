El Profesor que surge en nuestra época tiene la tarea de cultivar la conducta libre.La perspectiva jurídica condiciona nuestro enfoque y, por tanto, la referencia principal es el siguiente texto de la Ley suprema: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.” (Artículo, párrafo primero).Hoy relacionamos tres términos: las personas, el presente histórico y la Universidad de Xalapa.Postulamos que el artículo 1° constitucional en su primer párrafo alude a las personas jurídicas: seres capaces de derechos y obligaciones. La persona jurídica, sin embargo, presupone aquella realidad que Miguel Villoro Toranzo denomina “persona natural”, realidad con la cual la ley no tiene ninguna relación o, si se quiere, solamente guarda, o debe guardar, una relación de respeto auténtico.La persona natural es un ser capaz de conducta libre. Según Romano Guardini, la libertad personal posee tres aspectos principales. Primero que nada, la forma, o el modo de libertad, consiste en la iniciativa personal. Una acción libre es la que, en último término, procede de la actuación personal.El segundo aspecto se ha de ver en el hecho de que el objetivo, o la finalidad, de la libertad personal es la plenitud de la vida.El tercer aspecto se halla en que la libertad personal surge de la reflexión y de la auto-relación, y es el constitutivo de la existencia personal. Por eso, uno tiene que proteger el conocimiento de sí mismo y la propia habilidad para pensar de manera crítica.Siguiendo a Jorge L. García Venturini en su libro Filosofía de la Historia, aseveramos que el presente histórico es, en rigor, algo diferente del presente (a secas). Históricamente, el presente posee una cierta dimensión, y más que una filosa divisoria de aguas constituye una suerte de plataforma (temporal, no espacial) que no es otra cosa que lo que habitualmente llamamos “nuestra época” o “nuestro tiempo”.Por lo que el objeto que hoy se desea pensar son las personas en el presente histórico. Esto es, se quiere saber conocer algunos pros y contras de las personas de nuestro tiempo, de nuestra época.Construir este escrito el 15 de mayo, Día del Maestro, condicionó nuestro tema para particularizarlo, quizás demasiado. En singular hablamos de un “contra” de nuestro tiempo: el Profesor caído y de un “pro” de nuestra época: el Profesor que (re) surge, en donde surgir significa “alzarse, aparecer”.La triste figura del Profesor caído. La descripción se apoya en el comentario de quienes saben de estas cosas. El Profesor caído es depresivo. Los médicos definen la depresión como “un trastorno patológico del humor” que se manifiesta, entre otras cosas, en una tristeza invasora, ideas sombrías, el repliegue en sí mismo y la obsesión con la muerte. La depresión se vive como una caída, la experiencia del vacío que causa estragos en una vida y lleva a deslizarse y caer en un precipicio.El depresivo tiene la impresión de no poder seguir luchando, de encontrarse ante un abismo, de ser arrastrado por un mar de fondo que desestructura, tritura y ahoga. Luego viene el miedo, hasta convertirse en terror. El fastidio lo hace presa. La voluntad lo abandona. La indiferencia lo paraliza. Ya nada tiene sentido, una náusea tenaz lo invade hasta la desesperación y el deseo de morir.Por esto, se introduce un cambio para pensar el objeto de estudio. En la reflexión no se aborda la figura del Profesor, no sea que el resultado se constituya por esa “triste figura”. O, en palabras de los que saben: “No a la sociedad depresiva”. La peculiaridad de la sociedad depresiva es la negación de la persona.Nuestra atención está centrada, concentrada, en el plano de fondo que es Xalapa, la capital del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Veracruz es una Entidad federativa de la Federación mexicana, situada en el sureste de la República mexicana. Xalapa es una sociedad universitaria por excelencia, con la presencia de universidades públicas y privadas.Queremos compartir una experiencia que ocurre al interior de la Universidad de Xalapa y en el ambiente de sus posgrados. El proyecto de la Universidad de Xalapa data de los inicios de la década de los noventa [s. XX] con un grupo de empresarios xalapeños compuesto por el Dr. Carlos García Méndez, la Dra. Isabel Soberano de la Cruz, el Dr. Ruben Pabello Rojas y la Sra. Carmen Sosa de Pabello.En la página Web de esta Universidad puede leerse que ella establece como su misión: trascender en la generación y aplicación del conocimiento para contribuir al desarrollo científico, tecnológico y cultural, a través de la investigación, la docencia, extensión universitaria y difusión cultural y vinculación, instaurando redes de colaboración con instituciones y sociedades en el mundo dentro de un marco de valores y de calidad, para contribuir en la solución de los problemas de la sociedad y establecer mejores condiciones de vida.Los trazos institucionales muestran un núcleo del plano de fondo dentro del cual, la figura principal de este escrito, es la comunidad universitaria. No obstante, en el mundo contemporáneo las personas no viven sólo una época sino épocas diversas, hoy distinguimos dos, por lo menos: Una, en la cual las personas tratan de prolongar la modernidad de mundo un mundo añejo y, otra, en la que las personas buscan trascender la modernidad.En la época posmoderna, surge, aparece se levanta, no un nuevo Profesor, sino un Profesor nuevo, crítico y alegre, con la alegría veracruzana.No se sorprenda el lector si descubre un tono de gratitud en el presente escrito, porque lo hay. Gratitud para la Universidad de Xalapa que nos mantiene en activo. Mencionamos ya a quienes han regido esta Casa de Estudios. El rector actual es el Doctor Carlos García Méndez. Pero, no se debe ignorar a los vicerectores directamente relacionados con los posgrados Doctor Eric García Herrera, Maestra Estela García Herrera.Ahora bien, nuestras asignaturas están bajo la Dirección de Posgrado, cuya directora es la Doctora Mireya Nahoul Larrea y de la Coordinación de Posgrado con la Maestra Ana Hilda Castelán Palacios. En estos tiempos difíciles para la enseñanza/aprendizaje es necesario mencionar al Ing. Erick Efraín Solano Uscanga, director de Educación en línea; Ing. Esteban Mario Herrera Olmedo, director de tecnologías de la información; e, Ingeniera Sara Aracely Hernández Herrera, quienes nos proporcionan un apoyo técnico invaluable.