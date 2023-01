El PRI puede ir solo en elecciones; con alianza asegura triunfo: Ramírez Arana

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) “trabaja” para ganar la elección de 2024, con o sin alianza con los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, consideró el Secretario General de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) Adolfo Ramírez Arana en entrevista con Claudia Montero, en el programa EntreVistas, por alcalorpolitico.com y TeleClic.tv.“La alianza (con PAN y PRD) se ve fuerte, el PRI trabaja para ganar con alianza con sin alianza, nos puede dar (para ir sin alianza). Trabajamos para ello, vamosa tener buenos candidatos, tenemos buenos aspirantes”.Sin embargo, desde su punto de vista, lo ideal es contender en “alianza” con el PAN y el PRD, de manera similar a 2021.“Se ha ido construyendo, se ha hecho en otros estados, y aquí en Veracruz, si vamos en alianza, aseguramos el triunfo”.A lo anterior, urgió a “ponerse de acuerdo” y “dialogar mucho” con los posibles aliados e incluso, con Movimiento Ciudadano, del cual dijo que puede ofrecer a la ciudadanía una “verdadera opción” de triunfo.“Vamos a agregar a todo el que se quiera agregar, y abrir la invitación y la propuesta. Hoy tenemos que ir unidos porque sabemos que en Veracruz las cosas no van bien: hay mucha inseguridad, no se ven obras, no hay creación de empleo y cada vez más pobreza”.Ante ello, pidió ir juntos los partidos políticos y la sociedad, para “ganar bien” la elección.Y pese a los puntos en contra de sus aliados, en este caso la división en el PAN y el debilitamiento del PRD; Ramírez Arana confió en la alianza a partir de sumar los porcentajes de intención de votos a favor de cada sigla.“Hoy te puedo decir que a nivel nacional, el 18 por ciento de la preferencia electoral está en el PRI, el otro 18 por ciento en el PAN, un 4 o 5 en el PRD y entre todos, haciendo una sumatoria, se puede ganar el Gobierno”.Ramírez Arana recalcó que incluso, sin alianza con los demás partidos, el PRI puede acudir sólo a las urnas en 2024 y ser competitivo, “pero si logramos la alianza, será más fácil”.Y añadió que MORENA no cuenta ni con la mitad de los 1.8 millones de votantes, con los cuales ganó en 2018 la Gubernatura de Veracruz.“Estoy seguro de ello: la gente está decepcionada” y calculó que en este 2023, sin elecciones de por medio, el PRI cuente con entre 900 mil y un millón de votos.“Porque la elección pasada fue en condiciones diferentes, muy difíciles y de aquí a 2024 vamos a tener más electores”.Y a los priistas que emigraron a MORENA, Ramírez Arana les dejó abierta la invitación de regresar al partido, siempre y cuando se formen en la fila.“Yo soy partidario de que no deben regresar a ocupar candidaturas, sino regresar a hacer talacha y volver a ganar la confianza de los priistas y aspirar a otras cosas”, concluyó.