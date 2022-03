El primer viernes de marzo, en la zona centro harán los xochitallis, ritos ancentrales

Los xochitallis que se hacen en diferentes municipios el primer viernes de marzo son sólo representaciones, como si fuera una obra de teatro, pues este rito es serio, no tiene fecha específica para su realización y debe ser efectuado por xochitlacas que hablen lengua materna y hayan sido capacitados, manifestó el historiador Agustín García Márquez.Explicó que los rituales ofrecidos a la madre tierra, mismos que son conocidos como xochitlallis y que se efectúan el primer viernes de marzo en la zona centro, como en Ixtaczoquitlán e Ixhuatlancillo, por lo regular son muestras para los turistas pero nada más y la persona debe tener claro que "está presenciando una obra de teatro. Claro, con ello viene la comercialización, a veces hay más cerveza que cultura pero cada quien consume lo que quiere".Indicó que este ritual debe ser efectuado por un xochitlaca (persona sabia), quien tiene como objetivo efectuarlo con sentimiento que nace del corazón, de responsabilidad en promover y reivindicar los saberes ancestrales.Puntualizó que los xochitlacas deben tener conocimiento de la tradición y deben de utilizar el lenguaje que ya no es cotidiano pero que es para este tipo de ritos; por ello, no cualquier persona puede realizarlo.Recordó que hay varios tipos de xochitlallis: el medicinal que ocurre cuando alguien se asusta o tiene algún problema y entonces se realiza para poder restaurar la salud.Otro es el del agua, se hace cuando falta la lluvia y ocurre fuera de esta fecha de marzo; también existe el de la caza, cuando un cazador va a matar algún animal lo efectúa para poder tener éxito.Algunos otros son los dedicados para tener una buena cosecha de maíz, papa, café y serían en fechas en que ya es tiempo de recolectar la producción.En sí, todos los xochitlallis se hacen con la presencia de no más de 10 personas, entre estas el dueño del terreno, familia y algún compadre; es decir sólo gente cercana.