El programa “La Chicharra” sigue; cambia elenco a partir del viernes 6 de marzo: RTV

El director de RadioTelevisión de Veracruz (RTV), Víctor Hugo Cisneros Hernández, aclaró que el primer viernes de marzo inicia la siguiente temporada del programa infantil “La Chicharra”, por lo que dejó en claro que nunca estuvo previsto que dicho programa saliera del aire.



Y es que durante la conferencia mañanera de este martes, niños veracruzanos que forman parte del proyecto “Periscopio Espacio”, informaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, haber sido sacados de dicho programa “sin previo aviso”, por lo que el Ejecutivo pidió al Gobernador de Veracruz “que mantenga el programa, que no se cancele”.



Al respecto, durante entrevista, el Director de RTV recordó que este programa está cumpliendo 15 años y a lo largo de todo este tiempo se ha dado voz a los niños y niñas, por ser parte importante de la sociedad.



No obstante, señaló que “La Chicharra” tiene una finalidad y ha cambiado de productores durante toda su duración para dar diversidad de enfoque a los contenidos infantiles. También la participación de los niños y niñas es por temporada, pues ellos van creciendo y cumplen su ciclo en “La Chicharra”



“Y ahí hubo algún tema de dolo que no debió ocurrir pero para eso, también estamos aclarando. Se terminaron contratos como en otras ocasiones y se decidió no renovarle a la Productora, ahí viene el malestar, enojo y a los niños no se les habló bien con la verdad”, expuso Victor Cisneros.



Por tanto, dejó en claro que programa no sale del aire y será a partir del primer viernes de marzo cuando inicie la siguiente temporada, con nuevos integrantes y producción.



Al respecto, refirió que desde la semana anterior se realizó un casting, con la intención de renovar el elenco y dar oportunidad a otros menores que tienen la intención de participar.



“Hay varios niños que debido al éxito que ha tenido el programa, desean participar, incursionar y por eso, el viernes pasado se realizó un casting aquí en las instalaciones, al que asistió una buena cantidad de niños y hubo quienes se quedaron fuera y no pudieron ingresar a esta temporada pero los vamos a tomar en cuenta para cuando se vuelva a abrir”, sostuvo el Director de RTV.



Con respecto al tema laboral, dejó en claro que no hay ningún problema con quienes se terminó el contrato, ya que todo se manejó conforme lo marca la ley.



Fue en el mes de enero cuando se decidió no renovar 11 contratos: 6 de Xalapa, 4 de Veracruz y uno de Coatzacoalcos y en el caso de “La Chicharra”, sólo tenía contrato la Productora, ya que los niños no percibían salario.



“Se dijo que había un despido masivo pero lo único que se hizo fue eso, no habíamos querido rescindir contratos desde que llegamos, esperamos un año para conocer las capacidades y fortalezas de cada uno de este canal, que tiene 480 trabajadores; a nadie le gusta que no se haga renovación de su contrato y por eso hubo tema de malestar y se trató de empañar la imagen del programa, lamentablemente”, puntualizó.



En este punto, dejó en claro que no se ha contratado a gente para que ocupe estas bajas pero no se descarta que así se haga en un futuro, ya que hay veracruzanos con talento que merecen la oportunidad de trabajar en RTV, “hay gente que lo está pidiendo”, expuso al reiterar que de momento no se ha contratado a nadie.



Para finalizar, Víctor Cisneros dejó en claro que no hubo recorte presupuestal a la televisora y únicamente se está reorganizando el canal y para ello se requieren cambios, mismos que definió como necesarios.