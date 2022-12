El próximo año, apenas y repararán carreteras de Veracruz

De los más de 20 mil kilómetros de carreteras estatales en Veracruz, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) apenas intervendrá 150 kilómetros en el ejercicio 2023, admitió el titular de la dependencia, Elio Hernández Gutiérrez.En entrevista, el funcionario estimó que la Secretaría ejercerá en 2023 al menos 600 millones de pesos para la rehabilitación de caminos de jurisdicción estatal.“Sí tenemos presupuesto obviamente, no hay presupuesto que alcance y priorizamos con el señor Gobernador las carreteras que debemos atacar son muchísimas”.Explicó que del presupuesto de mil millones de pesos a ejercer en 2023 por parte de la SIOP, cerca de 600 millones se destinarían para atender 150 kilómetros de caminos estatales.“Haciendo cuentas nos van a dar como mil millones… 500, 600 (millones de pesos) son para carretera estatal, lo divides entre 100 a 150 kilómetros que vamos a atender, de la red estatal, la verdad es que muy poco para los 20 y tantos mil kilómetros que tenemos, 100 a 150 la verdad es que no es mucho”.Lo anterior, considerando que la red caminera de la entidad comprende más de 20 mil kilómetros lineales.“Vamos a atender un poco en Isla, que ya estamos atendiendo, en la zona del centro, en la zona norte, apenas estamos en reuniones con el Gobernador de las que se van a hacer”.Añadió que por el momento, continúan las reuniones de SIOP con el titular del Ejecutivo para definir los proyectos a ejecutar en 2023.“Sí atendemos muchas zonas estatales que son las que nos corresponden y es lo que vamos a hacer este año, no alcanzan pero sí vamos a atender todas las carreteras”.