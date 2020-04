El próximo lunes, Ejército tomaría control en hospitales de Coatzacoalcos por virus

A partir del 6 de abril, el Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos entraría en operaciones para atender los casos de COVID-19 de la región.



El nosocomio será operado por el Ejército Mexicano bajo el esquema del plan DN-III tal como lo anunció el lunes el secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Crescencio Sandoval.



En el sitio no sólo se dará atención a pacientes de este puerto, sino a población de la región sur de Veracruz que necesite hospitalización a consecuencia del Coronavirus.



Por tanto, serán el Regional “Valentín Gómez Farías” y el Materno Infantil los centros hospitalarios del sur de Veracruz que atiendan los casos de pandemia.



Al respecto, el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, informó que este viernes se llevaría a cabo una visita-inspección al sitio para conocer en qué estado se encuentra y las necesidades.



“Ahorita tengo una reunión para visitar el hospital que el Ejército va a preparar para la contingencia. Es el Hospital Materno Infantil, el lunes, ya está casi, vamos a hacer la visita, para la atención es lo que yo tengo entendido. No hay hospitales de esta categoría en todo el sur y por eso se tiene que dar la facilidad con todos los protocolos. Será para los que necesiten hospitalización”, afirmó.



El Materno Infantil comenzó a ser construido bajo la administración de Javier Duarte de Ochoa, sin embargo, fue hasta la administración de Miguel Ángel Yunes Linares cuando finalmente concluyó su edificación.



Aunque en un principio el nosocomio sería para dar atención de alta especialidad, fue Miguel Ángel Yunes quien decretó que sería utilizado solo para atender a niños y mujeres.



No obstante, pese a que está listo desde el 2018, su puesta en marcha no había sido posible por falta de equipamiento y recursos.



Hoy, por la contingencia que se vive a nivel nacional, se echará a andar operado por el Gobierno Federal bajo el estricto mandato de atender exclusivamente a pacientes con Covid-19