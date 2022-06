El Puente Torrentes, sin riesgos, aguanta hasta tráfico pesado: Director Obras Públicas

No es un deslave, son obras complementarias de un “lavadero pluvial”, aclaró el director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Veracruz, Luis Román Campa Pérez, sobre los trabajos que se realizan en el puente Torrentes en el Puerto de Veracruz.Comentó que al concluir la reparación en la base del Puente hace unos días, se abrió la circulación vehicular para no afectar más días la movilidad pero no significó que los trabajos sobre el puente hubiesen concluido, pues siguen trabajando en un lavadero para que el agua pase por ahí.El Director dijo que la confusión se debió a que el fin de semana colonos se manifestaron a la altura del puente demandando seguridad y alumbrado, por lo que para bloquear el Puente, movieron las vallas que estaban puestas en esa zona señalando los trabajos que se reanudarían este lunes.“Ayer en la noche llovió bastante, había un poquito de tierra pero no fue desacertado. El puente no se encuentra en ningún tipo de peligro estructural, es parte de la obras que estamos realizando”, señaló.Por último, dijo que espera terminar esta misma semana los trabajos complementarios, reafirmando que el puente es confiable para transitar incluso para vehículos pesados.