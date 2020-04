El “Quédate en Casa” aumentó violencia contra menores, en Coatepec

El secretario ejecutivo del Sistema Municipal Integral de la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Coatepec (SIPINNA), Jaime Ronzón Ortiz, informó que en este Municipio se ha incrementado en un 16 por ciento la violencia psicológica y física en contra de menores, esto con respecto al mismo segundo bimestre del año anterior, como resultado de este tiempo de confinamiento por la pandemia del Coronavirus.



“Hemos tomado como referencia el mismo segundo bimestre del año pasado contra este 2020 y puedo decir que en marzo-abril de este año, el incremento en este momento por el confinamiento y todas las medidas que están surgiendo de ‘Quédate en casa’ y la convivencia que ha aumentado entre las familias, por el momento en Coatepec y hablando de números concretos, hablamos de un porcentaje de un 16 por ciento lo que ha incrementado”, abundó.



El funcionario municipal consideró que no se trata de un incremento de violencia considerable. No obstante, aseguró que esta institución está al pendiente de cualquier situación, además de que se ha dado acompañamiento y seguimiento a algunos casos ante las autoridades correspondientes.



“No consideramos que sea un incremento importante, en los casos de la violencia psicológica o física el incremento es leve, con referencia a este mismo periodo del 2019. Afortunadamente, no ha habido algo notorio o que se observe que se está acrecentando esta violencia”, comentó.



Asimismo, indicó que hay personal en el área atendiendo cualquier caso que pueda surgir, pues destacó que se trabaja en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer para atender cualquier situación de violencia en contra de estos dos sectores mayormente vulnerables.