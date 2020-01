El Recodo, Emmanuel, Mijares, Gloria Trevi y Mario Bautista, en el Carnaval de Veracruz

Autoridades del municipio de Veracruz y de la Dirección de Turismo de Xalapa invitaron al Carnaval de Veracruz 2020, que se realizará del 19 al 25 de febrero.



El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, dijo que además de ser el evento más alegre del mundo, buscan que sea el más seguro, con la ayuda de casi 4 mil elementos de seguridad de todas la corporaciones.



"Vamos a tener casi 4 mil elementos de seguridad de todas las corporaciones para que la gente de Xalapa, de todo el Estado y de todo el país pueda irse a divertir de manera sana y de manera correcta".



En ese sentido, informó que el programa inicia desde el sábado 15 de febrero, con una exposición colectiva de plásticos veracruzanos y la Coronación LGBTTTI en el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios, en Boca del Río. El domingo 16, el evento "Soltera vs Casadas".



El miércoles 19, dijo que se continuará con el Desfile Infantil, Quema del Mal Humor y el primer masivo "Guerra de Chistes y Wapayasos", en la Macro Plaza.



El jueves 20 de febrero, mencionó que se llevará a cabo el Desfile de coronación infantil, coronación de los Reyes Infantiles y el segundo masivo con la intervención de Mario Bautista y Emilio Osorio.



Continuando con el viernes 21, mismo que se realizará en programa de bienvenida, con la colaboración de la Danzonera Alma de Veracruz, grupo de salsa y son, desfile reyes electos, coronación de Reyes y el tercer masivo con Gloria Trevi.



Asimismo, Yunes Márquez explicó que para el día sábado 22, se presentarán "Havana D' Primavera y Los Van Van". El domingo 23, la Banda El Recodo; el 24 se tiene destinado un "cantante sorpresa" y se concluirá con Emmanuel y Mijares el martes 25 de febrero.



"Todos los conciertos son completamente gratuitos, no hay boletos, no hay pulseras, simplemente invitamos a la gente a que llegue temprano; el costo de las gradas es de 90 pesos sábado y domingo, el lunes de 10 pesos y el martes gratuito".



Así también, señaló que es de suma importancia fomentar el turismo a nivel nacional e internacional, pero en esta ocasión se están enfocando en lo local, por lo que se acercaron a la capital del Estado, pues hay muchas personas de la ciudad que acuden al Carnaval de Veracruz y en otros periodos vacacionales.



Manifestó que esperan más de un millón de visitantes, además de que para la realización de este magno evento se invierten cerca de 55 millones de pesos provenientes del Ayuntamiento.



Para finalizar, enfatizó que será bienvenido el apoyo del Gobierno del Estado, pues recordó que el año pasado no lo recibieron y a apesar de ello continuaron con el proyecto, situación que dijo, no les perjudica.



"El año pasado tampoco nos lo dieron y no pasó nada, tuvimos un gran Carnaval, lleno total donde la gente fue y disfrutó, si nos quieren apoyar con mucho gusto y sino, aún así se realizará", finalizó.