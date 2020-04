El robo de vehículos en zona conurbada de Veracruz no para ni con la cuarentena

Los robos de vehículos no paran, ni con la cuarentena por el coronavirus en la zona conurbada de Veracruz, ahora fue una camioneta Nissan, de batea de color azul, la cual desapareció de la colonia Centro. También trataron de llevarse un carro, del servicio de taxi, pero no lo lograron los amantes de lo ajeno.



La madrugada de este sábado una camioneta, marca Nissan fue robada de las calles 16, entre las calles Sánchez Tagle y Echeven, de la colonia Pocitos y Rivera en esta ciudad. Su dueño refiere que es una unidad modelo 1993, de color azul, con camper y placas XT9656.



También pidió apoyo a la ciudanía para recuperarla, pues es su herramienta de trabajo y su fuente de ingreso. Dio como numero de contacto el teléfono 2299784434.



Otro hecho se presentó en las calles de Iturbide y La Fragua de la colonia Centro de la ciudad de Veracruz. Hasta el lugar llegó la tarde de este sábado un chofer del servicio de taxi.



Ahí estacionó su carro marca Nissan, tipo Tsuru, económico VB-1687 para que no se calentara debajo de un árbol.



Al salir a averiguar algo de un apoyo por la contingencia del COVID-19 para los taxistas, se demoró unos cuantos minutos y al volver ya estaba el carro con la puerta abierta.



El chofer se acercó y observó que estaba revisado, pero no había nada de valor que lograran hurtar y los presuntos roba carros no lograron encenderlo tampoco.



Los elementos de la Policía Estatal y Naval llegaron sólo a tomar conocimiento y se retiraron.