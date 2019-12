El SAT pone en la mira los recibos de nómina

A partir de enero de 2020, el fisco pondrá lupa en los recibos de nómina, con el fin de evitar la evasión por medio del subsidio al empleo que aplica el Gobierno Federal a los trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos.



Para el próximo año, la subvención tendrá un costo fiscal de 51 mil 947 millones de pesos y representa un beneficio para que los trabajadores de menores ingresos no se vean afectados por la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR).



Muchos patrones suelen registrar a sus empleados con un sueldo menor para gozar de dicho subsidio y al mismo tiempo se quedan con el impuesto retenido por la suma global del sueldo total que entregan completo. Una parte del salario la entregan en efectivo y la otra, en el recibo de nómina ligado a la cuenta bancaria.



El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que a partir de enero próximo, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) deberán incluir el concepto de nómina, aunque aparezca en ceros.



Actualmente, en los recibos de nómina electrónicos no aparece este concepto, sólo se entrega información sobre el sueldo base en la parte de las percepciones y del ISR retenido, así como el descuento al IMSS en las deducciones.



SIMULACIÓN



Sobre si la medida está relacionada con el combate a la evasión por esta vía, el presidente de la Comisión Fiscal 3 del Colegio de Contadores Públicos de México, Rodrigo Ramírez, dijo que puede ser el caso.



"No dudaría que existiera cierta simulación; de hecho, por eso han castigado al outsourcing”, dijo en entrevista y explicó que cuando el subsidio es mayor al impuesto, el patrón debe entregar al trabajador esa diferencia, la cual puede darse en efectivo".



Sin embargo, consideró que lo más recomendable es no timbrar un recibo por separado sólo por dicho sobrante. Es mejor registrarlo en el mismo comprobante de nómina e incluso entregarlo en el mismo depósito bancario para una mayor transparencia. Con ello, se evita cualquier situación ante una demanda laboral, al dejar constancia de que se pagó, aseguró.



IMPACTO



El fiscalista refirió que el antecedente del subsidio al empleo era el crédito al salario que estaba establecido en la ley. En cambio, ahora dicho beneficio está contemplado en un decreto.



“La mecánica para aplicarlo es con base en la tabla de sueldos y salarios, que arroja la cantidad que le corresponde a cada trabajador”, detalló Ramírez.



“Una vez que se determina el impuesto a pagar, sale a quiénes se les aplica el subsidio al empleo”, destacó el especialista.



Para los departamentos de Recursos Humanos, tendrá un impacto importante incluir este concepto en los recibos de nómina, ya que tendrán que actualizar el software.



Desde hace cuatro años, cuando surgió el timbrado de nómina, se han dado diversos cambios, mencionó y en esta ocasión servirá para que haya una mayor claridad, una mejor presentación y más información detallada.



Así, los primeros recibos electrónicos de nómina con los nuevos requerimientos de información de subsidio al empleo deberán entregarse a los asalariados en la primera quincena de enero de 2020, o bien, en la primera semana si el pago es semanal.