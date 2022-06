El segundo Estado más seguro de México: La 4T vive en “caja de cristal”, critican

En Veracruz cada día se agrava la inseguridad por la impunidad que prevalece y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, deberían salir de su “cajita de cristal” y enfrentar la realidad que los veracruzanos estamos viviendo, dijo la integrante del colectivo Hijas de la MX, Fernanda Betancourt.Lamentó que en las carreteras del Estado se hayan colocado espectaculares que afirmar que Veracruz es la segunda entidad federativa más segura del país, cuando la realidad es otra, sobre todo, con feminicidios y desapariciones a la alza.Añadió que los padres de familia viven el temor cuando salen sus hijos porque no saben si van a regresar y es la realidad que no se quiere ver.“No es cierto que seamos el segundo estado más seguro del país, la inseguridad se agrave y tienen que enfrentar esa realidad. Deben salir de esa cajitas de cristal y ver la realidad que estamos viviendo los veracruzanos. Esa realidad la estamos sufriendo las mujeres que no somos libres de salir”.Expuso que a nivel nacional el 90% de los feminicidios y desapariciones quedan impunes y Veracruz no es la excepción, pues es un estado en donde los feminicidas actúan con impunidad porque no hay un castigo y no se investiga.Por ello, cuestionó que la Fiscalía General del Estado actúe solo en los casos mediáticos, cuando los medios de comunicación los visibilizan y se ejerce una presión social.“Eso solo en esos casos cuando el Gobierno de preocupa por resolver, solo cuando sienten la presión mediática”.Exhortó a la fiscal general del estado que se reúna con el colectivo Hijas de la MX, que es la agrupación que estás más en contacto con la sociedad, y que empiece a desahogar las Carpetas de Investigación.