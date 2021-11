El seminuevo Congreso de Veracruz: Más mujeres, algunos repetidos y un “diputade”

En Sesión Solemne se definió a la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura que comienza funciones a partir de este viernes. El pleno designó como presidenta a la legisladora morenista, Cecilia Josefina Guevara Guembe, con 37 votos a favor.Además, el panista Hugo González Saavedra quedó en el cargo como vicepresidente y la priista, Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre, como Secretaria.Por primera vez, habrá más mujeres diputadas que hombres. Además, habrá un “diputade”, el primer legislador no binario, mientras que otros legisladores repetirán el cargo.Estos son los nuevos diputados:Luis Fernando Cervantes CruzHasta el 5 de marzo de este año, fue presidente municipal de Pueblo Viejo. Cervantes ya fue alcalde, en el periodo 2011-2013, postulado por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Panal. En el 2018 repitió en la presidencia municipal al ser nominado por el Partido Encuentro Social (PES), cargo y partido al que dejó, para postularse con MORENA-PT-PVEM.Roberto Francisco San Román SolanaHasta antes de ser postulado por Morena y aliados, Roberto San Román era un priísta muy cercano al círculo de José Yunes. Hacia finales del año pasado, presumía sus acercamientos con Juan Javier Gómez Cazarín, reelecto diputado. En la pasada elección presidencial llamó “viejo ridículo” a Andrés Manuel López Obrador y en sus redes llamaba a no dar ni un solo voto al ahora presidente; igualmente, se refirió como “basura” al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Genaro Ibáñez MartínezExcandidato a la presidencia municipal de Tuxpan y también excandidato a la diputación local, Genaro Ibáñez es docente y trabajó en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Fue priista de muchos años, y estuvo en el gobierno del estado durante mucho tiempo, en la dirección de Educación Primaria, propiamente en la Secretaría de Educación de Veracruz, desde 1982 hasta 2009.Elizabeth Cervantes de la CruzReelecta en su cargo. Cervantes de la Cruz estuvo envuelta, en 2019, en un pleito legal en el que su expareja la acusó de traficar influencias a través de su cargo para sacar ventaja en un juicio de patria potestad, por el hijo de ambos.Cecilia Josefina Guevara GuembeEs una de las cartas para ocupar la presidencia del Congreso. En 2015 llegó a la Legislatura en sustitución del priista Leandro Rafael García Bringas, diputado por Coatzacoalcos. Proviene de una familia de priístas cercanos al exgobernador Miguel Alemán; su hijo actualmente ocupa el cargo de Subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas.Bonifacio Castillo CruzExperredista y actual dirigente municipal del Partido del Trabajo (PT) en Papantla. Hace casi 18 años fue acusado y preso por el presunto delito de peculado. Antes, en el año 2000 dejó la presidencia municipal de Papantla (PRD) y en las elecciones del 2 de julio de ese año fue electo como diputado federal. Cuando terminó su periodo fue detenido y metido preso 10 meses.Adriana Esther Martínez SánchezReelecta en el cargo. La morenista Adriana Esther es conocida por ser protagonista de una serie de escándalos desde que llegó a su puesto como diputada. Entre estos, destaca el de haber impuesto a su supuesta pareja sentimental, José Luis Arcos, como su asesor en el Congreso, cobrando alrededor de 56 mil pesos mensuales.Paul Martínez MariéExpriísta, expanista y experredista, Martínez fue alcalde de Perote. En la administración anterior se deslindó del círculo de Javier Duarte de Ochoa y se manifestó junto a alcaldes de oposición por falta de pagos de participaciones; ahí se vinculó con Miguel Ángel Yunes Linares, quien le dio un cargo en la Secretaría de Desarrollo Económico.Rosalinda Galindo SilvaRosalinda Galindo buscó en su momento la nominación a la presidencia municipal de Xalapa; Galindo es recordada por tener a al menos ocho de sus familiares, entre sus hermanos, esposo e hijas, incrustados en diversos puestos de varias dependencias estatales.Ana Miriam FerraezSu paso por la legislatura estuvo lleno de escándalos; es recordada por proponer un toque de queda para las mujeres, con el fin de evitar más feminicidios. También se le recuerda por haberse documentado que en bodegas de su propiedad se concentraron cientos de despensas del DIF que fueron entregadas en su nombre a las familias afectadas por la crisis de coronavirus del año pasado, como parte de una promoción personal.Luis Antonio Luna RosalesFue panista por muchos años. Luna Rosales fue designado Director General de la Administración Portuaria Integral (API) en Coatzacoalcos, al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador.Antes, trabajo de la mano de Felipe Calderón, cuando éste fue presidente de México, al grado de que en octubre de 2007, el entonces primer mandatario lo designó delegado de Comercio en Veracruz.Fernando Arteaga AponteArteaga perteneció al grupo de Javier Duarte de Ochoa en el PRI pero se distanció de este en 2016, momento en el que se unió a Morena y apoyó abiertamente a Cuitláhuac García Jiménez, en su primera intentona de ser gobernador, donde perdió frente a Miguel Ángel Yunes Linares.José Magdaleno Rosales TorresReelecto. En su momento, se confrontó con Patrocinio Cisneros Burgos, secretario de Gobierno, a quien acusó de desvío de recursos para adquirir propiedades en Baja California; también acusó a Aldo Valerio Zamudio, coordinador de prensa del Congreso, de crear empresas fantasma para darle contratos de varios miles de pesos en supuesta publicidad. Tenía a su hijo trabajando en el Congreso.Lourdes Juárez LandaImpulsada por morena y aliados, Juárez Landa está identificada como parte del grupo político del actual secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García.Itzel López LópezUna de las diputadas más jóvenes. Sus inicios en la política vienen de la mano de manera directa con Morena, donde fue de las fundadoras en ese municipio.Luis Arturo Santiago MartínezHasta marzo de este año fungió como coordinador de delegados de Política Regional, es decir, era subordinado del secretario de Gobierno Patrocinio Cisneros Burgos y del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Margarita Corro MendozaReelecta en el cargo. Corro Mendoza llegó al cargo en 2018 bajo el lema de “no reelección”. Es recordada por haber aceptado ser comadre y amiga de Francisco Navarrete Serna, quien fue acusado de ser líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tierra Blanca, acusado de estar detrás de la desaparición y homicidio de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, a quienes sus sicarios habrían torturado y molido.Janix Liliana Castro MuñozIdentificada con el grupo político de Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Secretario del Bienestar en Veracruz. Antes de este puesto, había buscado fallidamente ser diputada federal por el distrito de Acayucan y también candidata al puesto que hoy ocupa. Tiene estudios de enfermería y fue dirigente de morena en 2013 en el municipio de Isla.Magaly Armenta OliverosOtra de las diputadas de Morena que se reelige en el cargo. La legisladora recibió una llamada de atención del órgano electoral de Veracruz pues al inicio de la crisis sanitaria por coronavirus covid-19, entregó de manera personalizada, despensas a familias afectadas.Marco Antonio Martínez AmadorExpresidente municipal de Acayucan y acusado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por desvío de recursos, tras acreditarse que en su momento no solventó el uso de 3 millones 74 mil 866 pesos, en lo que respecta a seguridad.En el pasado proceso electoral de 2018, apoyó abiertamente la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez.Jessica Ramírez CisnerosUna más de las legisladoras que repiten en el cargo. Jessica Ramírez Cisneros, como presidenta de la Comisión Instructora, dio el visto bueno del juicio político contra el exfiscal Jorge Winckler Ortiz, que finalmente no prosperó.Eusebia Cortés PérezEusebia Cortés era regidora del ayuntamiento de Coatzacoalcos. Ha sido una activa líder taxista y militante de izquierda. Antes de ocupar un cargo público, era asidua a encabezar manifestaciones y cierres de carreteras en Coatzacoalcos.Sergio Lenin Guzmán RicárdezSergio Lenin fue el presidente municipal de Agua Dulce en esta administración. Se menciona como una de las cartas más fuertes de Morena para ocupar los cargos de mayor relevancia en la legislatura venidera. A Sergio Guzmán lo arropa la Secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García.Gonzalo Duran ChincoyaEs la primera persona no binaria en llegar al Congreso de Veracruz. Durán Chincoya causó revuelo cuando pidió públicamente que sea llamado “diputade”. El representante de la comunidad LGBTTTIQ también ha sido criticado por su gremio, quienes lo acusan de negarse a escuchar las propuestas de una agenda legislativa en beneficio de estos.Juan Javier Gómez CazarínHasta este jueves, fue el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso. Su llegada a la nueva Legislatura está marcada no solo por señalamientos de haber influido para dejar fuera a otras candidatas mujeres, sino porque en su trabajo como Coordinador, más de 20 reformas a las leyes fueron revertidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).Illya Dolores Escobar MartínezOriunda de la región de Los Tuxtlas, Escobar Martínez es profesora frente a grupo, con más de 25 años de experiencia. También ha sido directora de primarias federalizadas en la Secretaría de Educación de Veracruz.Gisela López LópezPerteneciente a MORENA desde 2013. Junto a Dolores Escobar señalaron públicamente que no les importaba si el OPLE determinaba que quedaran o no, en la lista de plurinominales, pidiendo entonces unidad en el partido.Othón Hernández CandanedoEl panista venía desempeñándose como presidente municipal de Misantla. Su hija María Graciela Hernández Íñiguez ocupó una curul en la legislatura que terminó este jueves. Dirigente de la Alianza Veracruzana de Alcaldes que agrupa a más de 100 presidentes municipales. Recientemente se unió al grupo político de Joaquín Guzmán Avilés.Miguel Hermida CopadoEn la administración actual del puerto, fungió como regidor tercero y se mantuvo activo en la campaña de Miguel Ángel Yunes Márquez, que luego fue sustituido por su esposa, Patricia Lobeira Rodríguez.Jaime Enrique de la Garza MartínezJaime de la Garza fue un cercano colaborador de Miguel Ángel Yunes Linares cuando este fue gobernador de Veracruz. El empresario panista fue también Director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Boca del Río, con el también panista Humberto Alonso Morelli, con quien ya había trabajado cuando este fue diputado federal.Hugo González SaavedraEl ahora diputado local por el PAN y sus aliados, ya ocupó en la LXIII Legislatura una curul por ese mismo distrito.Enrique Cambranis TorresNuevamente diputado por la vía de la representación proporcional. Su nominación causó molestia entre panistas que criticaron que en los últimos años, Cambranis ha pasado de diputación en diputación, casi siempre plurinominal, sin dar espacio a otros militantes.Nora Jessica Lagunes JáureguiRepite nuevamente en la legislatura. En su momento fue criticada por avalar iniciativas y reformas vinculadas al partido Morena. Nora Lagunes fue de las diputadas excluidas en su momento por ser del grupo político de Joaquín Guzmán, identificado también con MORENA.Bingen Rementeria MolinaEl joven panista, fallido candidato a la presidencia municipal de Veracruz, cumplirá con este periodo 8 años ininterrumpidos como diputado local, su tercera reelección.Itzel Yescas ValdiviaNo hay información de trabajo político previo a esta candidatura. Es modelo de 23 años, hija del panista Germán Yescas.Verónica Pulido HerreraAcadémica de la Universidad Veracruzana y expresidenta del Comité Directivo Municipal del PAN en Veracruz, regidora del ayuntamiento y Jefa de la Jurisdicción Sanitaria 7. Apenas este jueves, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) terminó de validar su llegada a la diputación.Arianna Guadalupe Ángeles AguirreExpresidenta municipal de Tlalnelhuayocan y presidenta del PRI municipal en aquella demarcación. Ha ocupado puestos en el Comité Directivo Estatal y ha sido dirigente del ONMPRI. En 2018 fue candidata a diputada local sin resultar beneficiada.Anilú Ingram VallinesExdiputada local, exdiputada federal. Vinculada fuertemente a Javier Duarte de Ochoa a quien apoyó en su campaña a la gubernatura y avaló iniciativas en la LXIII Legislatura. Fue regidora en el ayuntamiento de Veracruz.Marlon RamírezActual presidente del PRI a nivel estatal. En algún momento se le vinculó al grupo político de Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador panista. Ha sido acusado por los propios priistas de no haber apoyado a algunos de los candidatos de la pasada contienda electoral, de ahí que incluso pidieran su renuncia al cargo.Perla Eufemia Romero RodríguezDesde 2010 es docente de educación primaria. Es hija del exalcalde de Papantla Marcos Romero Sánchez, en cuya administración, de 2013 a 2017, la policía municipal fue responsable de la desaparición forzada de 3 jóvenes.Lidia Irma Mezhua CamposHermana del alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos. También fue alcaldesa de ese municipio de 2010 a 2013 y directora del Tecnológico de Zongolica. En apariencia, había renunciado al PRD en 2020.Rafael Gustavo Fararoni MagañaRafael Fararoni es jugador de futbol y otro de los diputados más jóvenes, cuenta al momento con 27 años.Citlali Medellín CareagaExalcaldesa de Tamiahua, quien decretó el cierre de su municipio a otros visitantes para evitar contagios de covid-19; también conocida como Lady Croquetas por enviar comida para perros a un medio de comunicación. Es recordada igualmente porque como alcaldesa, limitó los derechos de otras integrantes de su partido.Tania María Cruz MejíaLa diputada más joven de la legislatura. Cuenta con apenas 20 años y es estudiante de la ingeniería en Desarrollo Comunitario del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica.Luis Ronaldo Zárate DíazEl abanderado de PT-Morena fue acusado en su momento de utilizar su cargo en el DIF estatal para hacerse promoción política, al hacer entrega personalizada de apoyos propiedad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Veracruz. Zárate Díaz forma parte del círculo cercano de Esteban Ramírez Zepeta, delegado del partido.José Luis Tehuintle XocuaEs el coordinador distrital del PT en Zongolica. En el prerregistro, fue el único inscrito y posteriormente ratificado. En dos ocasiones anteriores había buscado la nominación a este cargo de elección popular.Ramón Díaz ÁvilaDelegado en Veracruz del Comité Ejecutivo Nacional del Partido del TrabajoMaribel Ramírez TopeteOtra de las diputadas más jóvenes de la legislatura. Ha llamado a la suma de voluntades para establecer una agenda de género prioritaria para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres.Ruth Callejas RoldánHija del extinto líder priísta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Juan Nicolás Callejas Arroyo, quien en su momento fue cercano a Javier Duarte de Ochoa.Juan Enrique Santos MendozaAunque inicialmente se inscribió internamente para competir por una diputación abanderado por MORENA, finalmente fue este partido el que lo acuerpó.