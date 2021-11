El testigo Tarek no bastó: Exfuncionario duartista Gabriel “N” libra acusación de FGR

Las declaraciones del testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), Antonio Tarek Abdalá Saad, no fueron “idóneas ni suficientes” para relacionar al exsubsecretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Gabriel “N”, en desvíos por casi 20 millones de pesos.Por ello un Tribunal Federal dictó auto de libertad a favor del exfuncionario de Javier Duarte, quien fue imputado en el delito de peculado por 19 millones 900 mil pesos.De acuerdo con Milenio, para el magistrado José Manuel Torres Pérez, del Cuarto Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, los dichos de Abdalá Saad no fueron suficientes para comprobar la responsabilidad de Gabriel “N”.“Los dichos del referido Antonio Tarek Abdalá se encuentran aislados; es decir, no están corroborados con algún otro medio de prueba que pudiera robustecerlos o apoyarlos”.De acuerdo con dicho medio, el exfuncionario fue señalado de autorizar las transferencias que se realizaron el 13 de julio de 2012 y 29 de abril de 2013, de la cuenta abierta por el gobierno de Veracruz en Banorte, con número 0817521015, a una cuenta “concentradora y/o licuadora” del mismo gobierno en Bancomer.Se destaca que AbdaláSaad también es el principal testigo que declaró contra el exgobernador Javier Duarte, y señaló a Karime Macías Tubilla, exesposa del mandatario estatal, de estar probablemente involucrada en delitos.El caso de Gabriel “N” llegó al Tribunal Unitario porque la fiscalía apeló la resolución del juez Décimo Séptimo de Distrito, en la causa penal 1/2020, en la que se dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar al exfuncionario.“Pues hacen evidente que Gabriel ‘N’, en su carácter de subsecretario de Finanzas y Administración no autorizó las transferencias electrónicas de dinero (SPEI), que se ejecutaron materialmente los días 13 de julio de 2012 y 29 de abril de 2013, en cantidad de 19 millones 900 mil pesos…precisamente porque no estaba indicado así en el Convenio Específico correspondiente y a través del escrito de referencia dio instrucciones para que ese tipo de operaciones no se llevaran a cabo”, señala el expediente según Milenio.De esta manera el Tribunal Unitario confirmó la resolución del juez, porque señaló que la manifestación de Antonio Tarek Abdalá Saad, en el sentido que necesitaban recursos federales para solventar el gasto corriente no es suficiente para demostrar que probablemente haya sido Gabriel “N” el que ordenó las transferencias, pues el exsubsecretario de Finanzas y Administración instruyó por escrito al tesorero Tarek Abdalá que no se realizaran ese tipo de acciones.“Y, por otra parte, existe constancia de que fueron personas distintas al indiciado las que autorizaron y realizaron materialmente esos traspasos de dinero”.Abdalá Saad, quien fue Tesorero de la Secretaría de Finanzas, señaló que durante su encargo fungieron como titulares de esa dependencia Tomás José “N”, Salvador “N”, Carlos “N” y Fernando “N”, y como subsecretario Gabriel “N”, a quienes también implicó en desvíos por 2 mil millones de pesos.Cabe destacar que el duartista Antonio Tarek Abdalá Saad acumula 33 sanciones por resoluciones definitivas del mismo número de Procedimientos Resarcitorios que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha hecho valer por desfalcar al erario veracruzano.Uno de los últimos reveses del extesorero de Javier Duarte de Ochoa tuvo lugar hace solo unos meses, cuando el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó sobreseer un recurso promovido contra la Auditoría Superior y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).De esa sentencia, se determinó que deberá pagar créditos fiscales por el monto de 169 millones 663 mil 748 pesos a través del embargo de bienes.Cabe destacar que el nombre del excolaborador aparece 33 veces con los respectivos folios de Procedimientos.