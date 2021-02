El xalapeño Jorge Vázquez dirigirá la OSX este viernes

Para este tradicional viernes de concierto, la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) de la Universidad Veracruzana (UV) ofrecerá una noche con música de cuerdas dirigida por el director xalapeño Jorge Vázquez.



Director artístico y fundador de “Filarmonía”, Jorge Vázquez describe este proyecto como un espacio para hacer y compartir música, grupo artístico que en enero del año 2015 ofreció su primer concierto. A seis años de distancia, el grupo se ha consolidado en Xalapa.



Sobre el programa del concierto, que inicia con obra de Igor Stravinsky, de quien escucharemos “Apollon Musagete”, un ballet inspirado en la mitología griega, que narra la historia del nacimiento de Apolo, hijo de la mortal Leto y el dios Zeus, quien ennoblece su origen a través de la pureza y la armonía del arte. A su encuentro con Calíope, Polimnia y Terpsícore, Apolo concede un don a cada una de ellas, convirtiendo a Calíope en musa de la poesía épica y la elocuencia, a Polimnia en musa de la poesía lírica y a Terpsícore en musa de la danza. Las musas muestran su arte a Apolo, quien al final las conduce, con Terpsícore a la cabeza, al Parnaso, en donde será su hogar en lo sucesivo.



El ballet es una obra de encargo hecha por la mecenas estadounidense Elisabeth Sprague Coolidge, que quería regalarla a la Biblioteca del Congreso. Después de “Edipo Rey”, Stravinsky se inspiró en la antigüedad griega y recreó el tema de Apolo dando clases a las musas e instruyéndolas en su arte. Eligió un ballet blanco que compuso para orquesta de cuerda de 34 instrumentos: 8 primeros violines, 8 segundos violines, 6 violas, 4 primeros violonchelos, 4 segundos violonchelos y 4 contrabajos.



El compositor se apoya en una estructura rítmica fundamental presente desde el principio de la obra, que se transforma en subdivisiones de valores sucesivos, que van haciéndose cada vez más complejos.



Del suizo Ernest Bloch, escucharemos su “Concerto Grosso No. 1 para orquesta de cuerdas con piano obbligato”, compuesto en 1925. El trabajo fue el primero de Bloch, de dos concerti grossi publicados. Según Alexander J. Morin, “la obra fue creada en respuesta a las quejas de los estudiantes de Bloch en el Instituto de Música de Cleveland, Estados Unidos, sobre las deficiencias de la tonalidad en la configuración de la música para el próximo siglo".



También ha sido calificado en general como el mejor escrito y el más efectivo de los nuevos trabajos, aunque carece del poder y el color de sus otros trabajos. Un tercer concierto grosso se convirtió en su obra “Sinfonía Breve”.



Concierto especial que estará dirigido por el xalapeño Jorge Vázquez, quien ha cautivado a músicos y audiencias de todo el mundo por ofrecer en sus conciertos una “interpretación dinámica” y por su capacidad para “recuperar el deseo ferviente de los compositores”. Actualmente es director artístico y fundador de Filarmonía en México. En su currículum ostenta haber sido Director Asistente en la Ópera Nacional de Polonia; además de ser el Director Artístico de la Miami Chamber Orchestra.



Calificado por la crítica como un “virtuoso director”, Vázquez se ha establecido como uno de los directores líderes de su generación presentándose regularmente en países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, España, Polonia, Argentina, Portugal, Rumania y México.



Entre sus méritos está el haber ganado el Primer Lugar en el concurso internacional “4X4 Prizes for Composers and Conductors”, organizado por la Universidad de Oklahoma; el Primer Lugar en el concurso “Nuevos Talentos en Dirección de Orquesta”, de la Orquesta Sinfónica de Xalapa; fue laureado en el International Conducting Competition Bucharest en Rumania.



Este concierto, igual que los anteriores, será transmitido los días viernes 26 de febrero, a las 20:30 horas y domingo 28, a las 12:00 horas, a través de la frecuencia de RadioUV (90.5 FM). Para el miércoles 3 de marzo será transmitido a las 20:30 horas, en las plataformas digitales de la OSXUV y TeleUV.