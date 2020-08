Elecciones: discurso de sangre y muerte

“Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.” (Mateo: 7, 15). Este versículo bíblico es el motivo conductor del discurso y, el día de hoy, viste no nuestra opinión, que no la hay, sino el estado de duda, dentro de la cual la mente suspende su juicio, sin inclinarse a alguno de los términos de dos proposiciones contrarias; no se atreve a decir que algo sea así, ni tampoco que algo no sea así.El correr de la vida nos ha llevado a establecer residencia en tres municipios de la región capital en el Estado de Veracruz (México). Tres municipios unidos por un hecho histórico y físico que, dicho sea de paso, permite establecer la división más simple de estos, municipios grandes, medianos y pequeños. Tales municipios son Xalapa, Coatepec y Teocelo.El hecho histórico que los une es la inauguración de un ferrocarril, por parte de Porfirio Díaz, el 1 de mayo de 1898. Un tren, hoy desaparecido, que la nostalgia bautizó como “El piojito”. En aquellas fechas la villa de Teocelo fue elevada a la categoría de ciudad y Teocelo recibe el nombre de Teocelo de Díaz. También aquí, como en todo, está la política y, en 1910, con la visita del poeta nicaragüense Rubén Darío, los teocelanos adoptan la apelación de Teocelo de Darío.Con la información básica de los municipios del Estado de Veracruz (México) que ofrece el Portal, podemos hacer referencia a dicha clasificación:El municipio de Xalapa, al año 2015, cuenta con una población de 480, 441 habitantes. Con datos actualizados al 2 de marzo de 2018, según el Instituto Nacional Electoral, el padrón electoral se constituye con 373, 438 ciudadanas y ciudadanos; y, la lista nominal se compone con 370, 613 posibles electores.El municipio de Coatepec, al año 2015, cuenta con una población de 92, 127 habitantes. Con datos actualizados al 2 de marzo de 2018, según el Instituto Nacional Electoral, el padrón electoral se constituye con 67, 269 ciudadanas y ciudadanos; y, la lista nominal se compone con 66, 864 posibles electores.El municipio de Teocelo, al año 2015, cuenta con una población de 16,480 habitantes. Según el Instituto Nacional Electoral, con datos actualizados al 2 de marzo de 2018, tiene un padrón electoral de 12, 258 ciudadanos; y una lista nominal de 12, 205 posibles electores.La cuestión es, ¿La supresión de los Consejos Municipales Electorales es un error? La interrogante emerge después de la aseveración, ésta sí fuera de toda duda, de que el municipio es el plano o estrato más pequeño del Estado, esa forma que corresponde a la racionalidad moderna de la comunidad política.Nuestro discurrir encuentra su fundamento jurídico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual en su artículo 115, dispone: “Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, …”La condición de Estado (la “estatalidad”) se estratifica, diversificándose en varios planos desde el municipio hasta las Naciones Unidas, pasando por la provincia, el Estado Federal, la unión europea y la comunidad atlántica, y se especializa en múltiples estructuras u organizaciones interestatales o súper estatales y otras que no podríamos incluir claramente en ninguna de estas dos. Adiós al Estado nacional que está disolviéndose (Nel-Breuning).Si se atiende únicamente a los datos duros, entonces se podría dar la razón al Congreso del Estado de Veracruz cuando decidió suprimir los Consejos Municipales, pues parecen superfluos en la organización de las elecciones. Pero, esto es pura apariencia, ya que la duda asalta al observador cuando considera que las 212 elecciones municipales estará en manos de 30 Distritos electorales uninominales y, por supuesto, la Unidad central del Órgano Público Local Electoral de Veracruz [OPLEVer]. Es un craso error ver las elecciones municipales como “la” elección municipal.En mala hora fuimos los destinatarios del discurso de sangre y muerte en una situación política, que de ninguna manera es un caso aislado. Acaecían las elecciones municipales del año 2000 y un grupo de comisionados electorales, representantes ciudadanos y de los partidos políticos, integrantes todos del Consejo General de la CEE, nos trasladamos a un municipio con problemas al día siguiente del cómputo oficial; ya que sus dificultades no parecían graves; resolverlas, se decía, sería cosa de horas. Al llegar a la cabecera municipal, sede de la Comisión municipal electoral, de inmediato caímos en la cuenta de que estábamos de cara a la falacia ad baculum.Un argumento ad baculum o argumentum ad baculum (en latín, «argumento que apela al bastón») es una falacia que implica sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza, en la amenaza o en el abuso de la posición propia; en otras palabras: “La fuerza hace el derecho”. Un partido político se decía víctima de fraude electoral y si el problema no se resolvía en el acto correría sangre y habría muertes.No parecía una amenaza, pues la aseveración tenía el ropaje de una profecía, ya que los oradores asumieron una actitud casi mística y su perorata se alimentaba con la convicción de que sus palabras eran palabra de Dios. La profecía no tiene ni necesita el apoyo de la experiencia. Sin rodeos, las cosas se resolvieron gracias a la existencia de la Comisión municipal electoral.A veinte años de aquellos sucesos, preguntamos y nos preguntamos quienes fueron los falsos profetas que persuadieron al órgano legislativo de Veracruz (Congreso y Ejecutivo del Estado) para que suprimiera los Consejos Municipales Electorales. Cuando esto sucede flota en el ambiente el aserto de que la democracia sale muy cara, ¿Tiene precio la democracia? O, la cuestión de mayor intensidad: ¿Aun tiene importancia la democracia? Lo menos que podemos decir es que se trata de un mandato constitucional para todo el país, aun para la manifestación más pequeña del Estado: el municipio libre.La profecía no tiene ni necesita apoyo en la experiencia, el pronóstico, en cambio, extrae de la experiencia sus conclusiones. Habrá que revisar las elecciones municipales incendiarias que han sucedido en Veracruz. No queremos ser aves de mal agüero, por lo que, en esta ocasión nos limitamos a destacar el calor político del pueblo de Veracruz en situaciones políticas conflictivas.La situación actual le plantea al OPLEVer, si quiere hacer valer la fuerza del derecho, la necesidad de hacer un pronóstico por cada proceso electoral y darle sentido a su planeación. Y, por la sensación térmica, más le vale que sus planes (Plan A o plan B) contenga apartados para los municipios grandes, medianos y pequeños. Ninguna elección municipal es sencilla. O, como reza el adagio popular, “Quien no soporte el calor que no se meta a la cocina”.